Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoShakhtar Donetsk
Stamford Bridge
team-logoAEK Athens
Assista aqui! Max
GOAL-e
Com a ajuda da

Shakhtar Donetsk x AEK Athens: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Shakhtar Donetsk x AEK Athens
Shakhtar Donetsk
AEK Athens
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Shakhtar Donetsk e AEK Athens, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
Stamford Bridge

Como assistir Shakhtar Donetsk x AEK Athens online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Max

Max

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Shakhtar Donetsk x AEK Athens

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
page.match.formation.title
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
4-4-2
D. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasP. HenriqueP. HenriqueM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoIsaqueIsaqueG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasA. BrignoliA. BrignoliF. RelvasF. RelvasH. MoukoudiH. MoukoudiS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaM. VitalisM. VitalisR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerZiniZiniL. JovicL. Jovic
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Time titular

AEK Athens

Técnico

  • A. Turan
  • M. Nikolic

No Shakhtar Donetsk, Arda Turan deve escalar um time com Dmytro Riznyk no gol, tendo à sua frente Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko e Valeriy Bondar na defesa. O meio-campo conta com Alisson Santana, Marlon Gomes e Oleg Ocheretko, enquanto Isaque, Gleiker Mendoza e Kaua Elias formam o ataque. Eguinaldo e Irakli Azarovi estão fora por lesão.

No AEK Athens, Marko Nikolic não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados. A escalação provável tem Alberto Brignoli no gol, Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Stavros Pilios e Lazaros Rota na defesa, Milan Vitalis, Razvan Marin, Aboubakary Koita e Lovro Majer no meio, com Zini e Luka Jovic no ataque. Atualizações poderão ser adicionadas próximo ao início da partida.

Retrospecto recente

SHK

SHK - Sequência

KAR
V1-2
PSV
E1-1
CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
Gol marcado (sofrido)
11/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
AEK

AEK - Sequência

LAS
V1-0
ATT
E1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
Gol marcado (sofrido)
15/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Shakhtar Donetsk soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um triunfo por 3 a 0 sobre o Veres Rivne no Campeonato Ucraniano. No continente, os ucranianos empataram em 1 a 1 com o PSV. No total, o Shakhtar marcou sete gols e sofreu dois nesse período, mantendo duas partidas sem sofrer gols.

O AEK Athens também chega em bom momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. A equipe goleou o Panserraikos por 8 a 1 na Copa e venceu o OFI Crete por 3 a 0 na rodada mais recente da Super League. Na Liga dos Campeões, o AEK bateu o LASK por 1 a 0, somando 14 gols marcados e dois sofridos nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Shakhtar Donetsk e AEK Athens disponíveis para análise.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk ocupa a 18ª posição, enquanto o AEK Athens está na 15ª, o que significa que ambas as equipes precisam de pontos para avançar às fases eliminatórias e evitar a zona de descarte da competição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google