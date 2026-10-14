Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Como assistir Shakhtar Donetsk x AEK Athens online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Shakhtar Donetsk, Arda Turan deve escalar um time com Dmytro Riznyk no gol, tendo à sua frente Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko e Valeriy Bondar na defesa. O meio-campo conta com Alisson Santana, Marlon Gomes e Oleg Ocheretko, enquanto Isaque, Gleiker Mendoza e Kaua Elias formam o ataque. Eguinaldo e Irakli Azarovi estão fora por lesão.

No AEK Athens, Marko Nikolic não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados. A escalação provável tem Alberto Brignoli no gol, Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Stavros Pilios e Lazaros Rota na defesa, Milan Vitalis, Razvan Marin, Aboubakary Koita e Lovro Majer no meio, com Zini e Luka Jovic no ataque. Atualizações poderão ser adicionadas próximo ao início da partida.

Retrospecto recente

O Shakhtar Donetsk soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um triunfo por 3 a 0 sobre o Veres Rivne no Campeonato Ucraniano. No continente, os ucranianos empataram em 1 a 1 com o PSV. No total, o Shakhtar marcou sete gols e sofreu dois nesse período, mantendo duas partidas sem sofrer gols.

O AEK Athens também chega em bom momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. A equipe goleou o Panserraikos por 8 a 1 na Copa e venceu o OFI Crete por 3 a 0 na rodada mais recente da Super League. Na Liga dos Campeões, o AEK bateu o LASK por 1 a 0, somando 14 gols marcados e dois sofridos nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Shakhtar Donetsk e AEK Athens disponíveis para análise.

Classificação

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk ocupa a 18ª posição, enquanto o AEK Athens está na 15ª, o que significa que ambas as equipes precisam de pontos para avançar às fases eliminatórias e evitar a zona de descarte da competição.

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