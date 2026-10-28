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Servette x Oud-Heverlee Leuven: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões Feminino

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Servette x Oud-Heverlee Leuven

Técnico

  • C. Toro Maspero

Retrospecto recente

SER

SER - Sequência

AKT
V4-0
PRA
D3-2
PRA
V3-0
OLL
D0-8
HBK
D5-1
Gol marcado (sofrido)
10/16
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
OUD

OUD - Sequência

FEN
V1-1
CZA
V1-4
CZA
V2-1
ROM
E0-0
PSG
D5-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Últimos confrontos diretos

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
E
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
E
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211052+34
V
E
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
E
V
6
InterInterINT
211021+14
E
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
E
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
D
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
E
E
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
E
E
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
E
D
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
E
D
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
D
E
16
RomaRomaROM
201106-61
D
E
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
18
ServetteServetteSER
2002113-120
D
D
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

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