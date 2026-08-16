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Schalke x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Amistosos de clubes

Schalke x Real Madrid
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Saiba onde vai passar o jogo entre Schalke e Real Madrid, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Não há informações disponíveis sobre desfalques, suspensões ou escalações prováveis para nenhum dos dois times neste momento. Os dados de equipe serão atualizados conforme as informações forem divulgadas mais próximo do horário da partida.

Retrospecto recente

S04

S04 - Sequência

AUE
V2-4
KHA
V2-0
OKA
V3-1
HES
V0-5
ATA
D0-3
Gol marcado (sofrido)
14/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RMA

RMA - Sequência

ATH
V4-2
LEG
V4-1
FIO
E2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Real Madrid chega ao confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas um empate a interromper a série. Os merengues bateram o Deportivo de La Coruña por 1 a 0 no compromisso mais recente e venceram o Ferencváros por 2 a 1 antes disso. No período, a equipe marcou dez gols e sofreu seis, incluindo o empate em 2 a 2 com a Fiorentina.

O Schalke também apresenta um retrospecto positivo na pré-temporada, com três vitórias, uma derrota e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi para a Atalanta por 3 a 0, mas antes disso os alemães golearam o Hessen Kassel por 5 a 0 e venceram o Fagiano Okayama FC por 3 a 1. No total, o Schalke marcou 14 gols e sofreu seis nos cinco amistosos disputados.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SchalkeEmpateReal Madrid
1
0
3
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Schalke badge
Schalke
S04
4
FJ
Liga dos Campeões
Schalke badge
Schalke
S04
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Schalke badge
Schalke
S04
1
FJ
Liga dos Campeões
Schalke badge
Schalke
S04
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
FJ
6Gols marcados14
Jogos sobre 2.5 gols3/4
Ambas as equipes marcaram3/4

O duelo mais recente entre as duas equipes aconteceu em março de 2015, pela Liga dos Campeões, quando o Real Madrid venceu o Schalke por 3 a 4 em partida disputada no estádio alemão. Nos quatro jogos registrados entre os clubes, todos pela Liga dos Campeões, o Real Madrid dominou o retrospecto com três vitórias contra uma do Schalke, acumulando 15 gols marcados contra seis sofridos.

Classificação

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