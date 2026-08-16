Amistosos de clubes - Rodada 1 16 de ago. de 2026 - 11:00

Como assistir Schalke x Real Madrid online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Não há informações disponíveis sobre desfalques, suspensões ou escalações prováveis para nenhum dos dois times neste momento. Os dados de equipe serão atualizados conforme as informações forem divulgadas mais próximo do horário da partida.

Retrospecto recente

O Real Madrid chega ao confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas um empate a interromper a série. Os merengues bateram o Deportivo de La Coruña por 1 a 0 no compromisso mais recente e venceram o Ferencváros por 2 a 1 antes disso. No período, a equipe marcou dez gols e sofreu seis, incluindo o empate em 2 a 2 com a Fiorentina.

O Schalke também apresenta um retrospecto positivo na pré-temporada, com três vitórias, uma derrota e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi para a Atalanta por 3 a 0, mas antes disso os alemães golearam o Hessen Kassel por 5 a 0 e venceram o Fagiano Okayama FC por 3 a 1. No total, o Schalke marcou 14 gols e sofreu seis nos cinco amistosos disputados.

Últimos confrontos diretos

O duelo mais recente entre as duas equipes aconteceu em março de 2015, pela Liga dos Campeões, quando o Real Madrid venceu o Schalke por 3 a 4 em partida disputada no estádio alemão. Nos quatro jogos registrados entre os clubes, todos pela Liga dos Campeões, o Real Madrid dominou o retrospecto com três vitórias contra uma do Schalke, acumulando 15 gols marcados contra seis sofridos.

Classificação

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