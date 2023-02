Schalke 04 x Wolfsburg ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Alemão

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10), na Veltins-Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta sexta-feira (10), o Schalke 04 recebe o Wolfsburg na Veltins-Arena pela 20° rodada do Campeonato Alemão. A partida acontece às 16h30 (de Brasília), com transmissão do OneFootball, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar ao tempo real do duelo ao vivo.

Pela Bundesliga, as equipes lutam por objetivos opostos: enquanto o Wolfsburg briga para manter a sétima posição, chegando no Top 6 da tabela, o Schalke é o último colocado, tentando escapar da zona de rebaixamento. Stuttgart e Hertha Berlin são os outros elencos que correm risco de cair para a segunda divisão do Alemão.

Ao longo de 19 partidas disputadas, os Lobos somam oito vitórias, cinco empates e seis derrotas, com um saldo positivo de 12 gols. Pelo lado dos Mineiros, são apenas duas as vezes em que a equipe venceu no torneio, além de cinco jogos empatados e 12 derrotas. O Schalke é o segundo que mais sofreu gols (atrás do Bochum) e o primeiro que menos marcou nesta temporada da Bundesliga.

Prováveis escalações

Escalação do provável Schalke 04: Fahrmann; Brunner, Yoshida, Jenz e Uronen; Balanta; Kozuki, Král, Kraub e Skarke; Terodde.

Escalação do provável Wolfsburg: Casteels; Lacroix, Bornauw e Van de Ven; Baku, Svanberg, Arnold, Nmecha e Paulo Otávio (Kevin Paredes); Wimmer e Wind.

Desfalques

Schalke 04

Danny Latza (joelho), Marcin Kaminski (doente), Justin Heekeren, Sebastian Polter e Sepp van den Berg (atletas em recuperação).

Wolfsburg

Sem desfalques confirmados.

Quando é?