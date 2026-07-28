Copa Sul-Americana - 1/16 28 de jul. de 2026 - 20:30

Como assistir Santos x Universidad Central online - Canais de TV e transmissões ao vivo

O jogo entre Santos e Universidad Central pela Copa Sul-Americana tem transmissão confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

O Santos é comandado por Cuca para este confronto da Copa Sul-Americana. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco do time da casa, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As atualizações serão acrescentadas conforme o quadro do grupo se tornar mais claro antes do apito inicial.

O Universidad Central chega sob o comando de Daniel Sasso. As novidades do elenco visitante também não foram confirmadas, sem registros de lesões, suspensões ou time provável disponíveis. Mais informações devem surgir na preparação para a partida.

Retrospecto recente

O Santos venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos em todas as competições, marcando 13 gols e sofrendo sete nesse período. A partida mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Chapecoense no Brasileirão, antecedido pela vitória por 4 a 1 sobre o Universidad Central na Copa Sul-Americana. O time também registrou um triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória e outro por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, com a única derrota adicional sendo a por 2 a 1 para o Botafogo no campeonato nacional.

O Universidad Central venceu apenas uma das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a derrota por 4 a 1 para o Santos na Copa Sul-Americana, e o clube também perdeu por 3 a 2 para a Portuguesa-VEN na Primera División. O único triunfo nesse recorte veio contra o Libertad na Copa Libertadores, enquanto a derrota mais pesada foi a por 4 a 0 para o Rosario Central. O time tem sofrido gols com regularidade e apresentado pouca consistência defensiva.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre as equipes no período disponível aconteceu em 22 de julho de 2026, quando o Santos venceu o Universidad Central por 4 a 1 fora de casa, pela primeira partida desta fase da Copa Sul-Americana. Esse resultado coloca o time paulista em posição de ampla vantagem para o jogo de volta.

Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Recoleta REC 6 1 5 0 6 5 +1 8 V E E E E 2 Santos SAN 6 1 4 1 8 6 +2 7 V E E E E 3 San Lorenzo SAN 6 1 4 1 6 5 +1 7 D E E E V 4 Deportivo Cuenca DEC 6 1 3 2 3 7 -4 6 D E E E D Próxima Fase

No Grupo D da Copa Sul-Americana, o Santos ocupa atualmente a segunda posição. A colocação do Universidad Central no grupo não está confirmada nos dados disponíveis.

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