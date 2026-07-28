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Copa Sul-Americana
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Santos x Universidad Central: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Santos x Universidad Central
Santos
Universidad Central
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Santos e Universidad Central, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Sul-Americana - 1/16

Como assistir Santos x Universidad Central online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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O jogo entre Santos e Universidad Central pela Copa Sul-Americana tem transmissão confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Santos x Universidad Central

Santos crest
Santos
SAN
Formação
Universidad Central crest
Universidad Central
UNI
Universidad Central crest
Universidad Central
UNI

Técnico

  • Cuca

O Santos é comandado por Cuca para este confronto da Copa Sul-Americana. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco do time da casa, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As atualizações serão acrescentadas conforme o quadro do grupo se tornar mais claro antes do apito inicial.

O Universidad Central chega sob o comando de Daniel Sasso. As novidades do elenco visitante também não foram confirmadas, sem registros de lesões, suspensões ou time provável disponíveis. Mais informações devem surgir na preparação para a partida.

Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

DEC
V3-0
VIT
V3-1
BOT
D2-1
UNI
V1-4
CHA
E2-2
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
UNI

UNI - Sequência

ROS
D4-0
APC
D2-1
LIB
V0-1
PGF
D2-3
SAN
D1-4
Gol marcado (sofrido)
5/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Santos venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos em todas as competições, marcando 13 gols e sofrendo sete nesse período. A partida mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Chapecoense no Brasileirão, antecedido pela vitória por 4 a 1 sobre o Universidad Central na Copa Sul-Americana. O time também registrou um triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória e outro por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, com a única derrota adicional sendo a por 2 a 1 para o Botafogo no campeonato nacional.

O Universidad Central venceu apenas uma das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a derrota por 4 a 1 para o Santos na Copa Sul-Americana, e o clube também perdeu por 3 a 2 para a Portuguesa-VEN na Primera División. O único triunfo nesse recorte veio contra o Libertad na Copa Libertadores, enquanto a derrota mais pesada foi a por 4 a 0 para o Rosario Central. O time tem sofrido gols com regularidade e apresentado pouca consistência defensiva.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SantosEmpateUniversidad Central
1
0
0
Copa Sul-Americana
Universidad Central badge
Universidad Central
UNI
1
Santos badge
Santos
SAN
4
FJ
4Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre as equipes no período disponível aconteceu em 22 de julho de 2026, quando o Santos venceu o Universidad Central por 4 a 1 fora de casa, pela primeira partida desta fase da Copa Sul-Americana. Esse resultado coloca o time paulista em posição de ampla vantagem para o jogo de volta.

Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
RecoletaRecoletaREC
615065+18
V
E
E
E
E
2
SantosSantosSAN
614186+27
V
E
E
E
E
3
San LorenzoSan LorenzoSAN
614165+17
D
E
E
E
V
4
Deportivo CuencaDeportivo CuencaDEC
613237-46
D
E
E
E
D
Próxima Fase

No Grupo D da Copa Sul-Americana, o Santos ocupa atualmente a segunda posição. A colocação do Universidad Central no grupo não está confirmada nos dados disponíveis.

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