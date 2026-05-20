







Como assistir Santos x San Lorenzo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





As informações detalhadas sobre desfalques e escalações de Santos e San Lorenzo ainda não foram divulgadas oficialmente. Nenhum provável time inicial, lesionado ou suspenso consta nos dados disponíveis até o momento. As atualizações serão incluídas conforme forem confirmadas, mais próximo do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Santos chega ao jogo com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas. O time conquistou duas vitórias, somou dois empates e sofreu uma derrota, marcando seis gols e sofrendo seis. A campanha inclui um triunfo expressivo por 2 a 0 sobre o Bragantino no Brasileirão e uma vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba na Copa do Brasil, mas a derrota por 3 a 0 para esse mesmo Coritiba no último fim de semana evidencia uma oscilação preocupante. O empate por 1 a 1 com o Palmeiras, também no campeonato nacional, completa o retrato de um time que ainda não encontrou consistência.

O San Lorenzo, por sua vez, venceu apenas uma das últimas cinco partidas, com dois empates e duas derrotas no período. Os argentinos marcaram quatro gols e sofreram cinco. A única vitória foi por 1 a 0 sobre o Platense no Campeonato Argentino. Na sequência, o time empatou com o Santos por 1 a 1 nesta Sul-Americana, empatou sem gols com o Deportivo Cuenca e perdeu para o Independiente por 2 a 1. A derrota mais recente, um empate de 2 a 2 cedido ao River Plate no último dia 10, reforça a falta de solidez defensiva dos portenhos.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre Santos e San Lorenzo é marcado pelo equilíbrio. O confronto mais recente, disputado em abril deste ano pela própria Copa Sul-Americana, terminou em 1 a 1 na Argentina. Antes disso, as duas equipes se cruzaram na Copa Libertadores de 2021, com o Santos levando a melhor no agregado após vencer por 3 a 1 em Buenos Aires e empatar por 2 a 2 no Brasil. O Santos também tem histórico positivo na Sul-Americana de 2006, quando venceu um dos dois jogos disputados contra o rival argentino.





Classificação

Na tabela do grupo da Copa Sul-Americana, o San Lorenzo ocupa a primeira posição, enquanto o Santos aparece em quarto. A diferença de posições torna a vitória do time da casa praticamente obrigatória para que o Peixe mantenha suas chances de classificação vivas.









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