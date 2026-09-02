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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Santos x Palmeiras

Santos crest
Santos
SAN
Formação
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

Técnico

  • Cuca

No Santos, o técnico Cuca ainda não confirmou o time provável para o confronto, e não há lesionados ou suspensos listados nos dados disponíveis. A principal dúvida segue sendo a condição física de Neymar, que ficou fora do jogo de ida por razões descritas pelo clube como estratégicas. Atualizações sobre a escalação serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não divulgou o time provável. Não há registros de lesionados ou suspensos neste momento. O treinador português deve manter a base da equipe que venceu com autoridade na partida de ida.

Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

VAS
V0-3
DMA
E0-0
MIR
E1-1
SEP
D3-0
COR
V0-1
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SEP

SEP - Sequência

FLU
D3-2
CPO
V0-1
VAS
V4-1
SAN
V3-0
MIR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Santos somou dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi a goleada por 3 a 0 sofrida diante do Palmeiras na Copa do Brasil. Antes disso, o Peixe empatou em 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão e venceu o Vasco por 3 a 0 fora de casa. Na Copa Sul-Americana, empatou sem gols com o CSD Macara. A equipe marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Palmeiras registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A goleada por 3 a 0 sobre o Santos na Copa do Brasil é o resultado mais recente. Antes, o Verdão bateu o Vasco por 4 a 1 no Brasileirão e venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 na Copa Libertadores. O único tropeço foi a derrota por 3 a 2 para o Fluminense. O time marcou nove gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SantosEmpatePalmeiras
1
1
3
Copa do Brasil
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
3
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Paulista
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
2Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi o próprio jogo de ida desta fase da Copa do Brasil, disputado em 27 de agosto de 2026, com vitória do Palmeiras por 3 a 0. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 no Brasileirão em maio de 2026 e o Palmeiras venceu por 1 a 0 no Paulistão em janeiro do mesmo ano. Nos últimos cinco encontros, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias, contra uma do Santos, e um empate.

Classificação

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