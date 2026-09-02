Copa do Brasil - Quartas de final 2 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Santos x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Santos, o técnico Cuca ainda não confirmou o time provável para o confronto, e não há lesionados ou suspensos listados nos dados disponíveis. A principal dúvida segue sendo a condição física de Neymar, que ficou fora do jogo de ida por razões descritas pelo clube como estratégicas. Atualizações sobre a escalação serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não divulgou o time provável. Não há registros de lesionados ou suspensos neste momento. O treinador português deve manter a base da equipe que venceu com autoridade na partida de ida.

Retrospecto recente

O Santos somou dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi a goleada por 3 a 0 sofrida diante do Palmeiras na Copa do Brasil. Antes disso, o Peixe empatou em 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão e venceu o Vasco por 3 a 0 fora de casa. Na Copa Sul-Americana, empatou sem gols com o CSD Macara. A equipe marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Palmeiras registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A goleada por 3 a 0 sobre o Santos na Copa do Brasil é o resultado mais recente. Antes, o Verdão bateu o Vasco por 4 a 1 no Brasileirão e venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 na Copa Libertadores. O único tropeço foi a derrota por 3 a 2 para o Fluminense. O time marcou nove gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi o próprio jogo de ida desta fase da Copa do Brasil, disputado em 27 de agosto de 2026, com vitória do Palmeiras por 3 a 0. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 no Brasileirão em maio de 2026 e o Palmeiras venceu por 1 a 0 no Paulistão em janeiro do mesmo ano. Nos últimos cinco encontros, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias, contra uma do Santos, e um empate.

Classificação

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