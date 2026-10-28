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Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Brasileirão - Rodada 33

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Santos x Palmeiras

Técnico

  • Cuca

Cuca não confirmou o time titular do Santos para a partida, e não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões no elenco neste momento. A gestão física de Philippe Coutinho segue sendo monitorada pela comissão técnica, e atualizações serão divulgadas próximo ao início do jogo.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não revelou a escalação provável, sem confirmações sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Informações completas sobre os elencos das duas equipes serão adicionadas conforme forem divulgadas oficialmente.

Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

SAP
V1-2
FLA
E2-2
CAM
D2-1
FLU
V1-2
BAH
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SEP

SEP - Sequência

COR
V4-1
FLU
V1-2
APR
V0-2
FLU
V0-1
BGT
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Santos chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Bahia, e antes disso a equipe havia vencido o Fluminense por 2 a 1 fora de casa. No período, o time marcou oito gols e sofreu oito.

O Palmeiras está em fase extraordinária, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A vitória mais recente foi um 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, e o time também triunfou duas vezes sobre o Fluminense na Libertadores durante esse período. Ao todo, o Palmeiras marcou oito gols e sofreu apenas dois nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SantosEmpatePalmeiras
1
2
2
Copa do Brasil
Santos badge
Santos
SAN
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
Copa do Brasil
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
3
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Paulista
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
2Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes foi uma partida pela Copa do Brasil em setembro de 2026, quando os times empataram sem gols jogando no estádio do Santos. Antes disso, o Palmeiras havia goleado o Santos por 3 a 0 em casa na mesma competição. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Palmeiras leva vantagem, com destaque para a vitória por 3 a 0 na Copa do Brasil e um 1 a 0 pelo Paulistão, além de um empate de 1 a 1 pelo Brasileirão em maio de 2026.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3221746427+3770
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3220935622+3469
V
V
V
V
E
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3214995041+951
D
D
D
V
V
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
32148104438+650
D
V
V
E
V
7
BahiaBahiaBAH
32131184540+550
E
D
V
D
D
8
SantosSantosSAN
321210104947+246
E
V
D
E
V
9
São PauloSão PauloSAP
32127133736+143
E
V
V
D
D
10
BragantinoBragantinoBGT
32118133938+141
D
E
V
E
D
11
BotafogoBotafogoBOT
32109134451-739
D
V
E
D
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
32811133640-435
V
D
E
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
32810143544-934
V
D
E
E
E
18
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3149183263-3121
V
D
D
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a segunda colocação e está na briga direta pelo título, enquanto o Santos figura em oitavo lugar e ainda tem chances reais de alcançar o G-6 e garantir uma vaga nas competições sul-americanas da próxima temporada.

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