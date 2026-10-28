Brasileirão - Rodada 33 28 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Santos x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Cuca não confirmou o time titular do Santos para a partida, e não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões no elenco neste momento. A gestão física de Philippe Coutinho segue sendo monitorada pela comissão técnica, e atualizações serão divulgadas próximo ao início do jogo.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não revelou a escalação provável, sem confirmações sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Informações completas sobre os elencos das duas equipes serão adicionadas conforme forem divulgadas oficialmente.

Retrospecto recente

O Santos chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Bahia, e antes disso a equipe havia vencido o Fluminense por 2 a 1 fora de casa. No período, o time marcou oito gols e sofreu oito.

O Palmeiras está em fase extraordinária, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A vitória mais recente foi um 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, e o time também triunfou duas vezes sobre o Fluminense na Libertadores durante esse período. Ao todo, o Palmeiras marcou oito gols e sofreu apenas dois nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi uma partida pela Copa do Brasil em setembro de 2026, quando os times empataram sem gols jogando no estádio do Santos. Antes disso, o Palmeiras havia goleado o Santos por 3 a 0 em casa na mesma competição. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Palmeiras leva vantagem, com destaque para a vitória por 3 a 0 na Copa do Brasil e um 1 a 0 pelo Paulistão, além de um empate de 1 a 1 pelo Brasileirão em maio de 2026.

Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a segunda colocação e está na briga direta pelo título, enquanto o Santos figura em oitavo lugar e ainda tem chances reais de alcançar o G-6 e garantir uma vaga nas competições sul-americanas da próxima temporada.

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