







Como assistir Santos x Deportivo Cuenca online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Santos x Deportivo Cuenca estão listadas abaixo. O jogo será transmitido pelo SBT e pelo Paramount+.





Notícias e prováveis escalações





Para o Santos, o técnico Cuca ainda não confirmou o time provável e nenhuma informação sobre lesionados ou suspensos foi divulgada para este jogo. A principal incerteza no clube gira em torno de Neymar, que enfrenta um problema muscular na panturrilha e tem sua participação em dúvida. As novidades serão atualizadas conforme o clube se pronunciar antes da partida.

No Deportivo Cuenca, o treinador Jorge Celico também não anunciou o time que deve iniciar. Não há confirmações sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. As informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Santos soma dois empates, duas derrotas e uma vitória nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Grêmio no Brasileirão, no dia 23 de maio. Antes disso, o time empatou por 2 a 2 com o San Lorenzo na Sul-Americana e perdeu por 3 a 0 para o Coritiba no campeonato nacional. As duas vitórias do período vieram contra o mesmo adversário: o Coritiba, eliminado na Copa do Brasil por 2 a 0, e o Bragantino, batido por 2 a 0 no Brasileirão. O Santos marcou sete gols e sofreu dez nessa sequência, um saldo que reflete a instabilidade da equipe.

O Deportivo Cuenca tem um retrospecto mais equilibrado nas últimas cinco rodadas: duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o LDU Quito no Campeonato Equatoriano, em 24 de maio. O Cuenca também empatou por 2 a 2 com o Recoleta na Sul-Americana e ficou no 0 a 0 com o San Lorenzo na mesma competição. As vitórias foram sobre Libertad e Guayaquil City, ambas por 1 a 0. A equipe equatoriana marcou cinco gols e sofreu quatro no período.





Últimos confrontos diretos

SAN Um DEC 0 0 Empate 1 Deportivo Cuenca 1 - 0 Santos 0 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre Santos e Deportivo Cuenca nos dados disponíveis aconteceu em 8 de abril de 2026, pela Copa Sul-Americana, com vitória do Cuenca por 1 a 0 jogando em casa. O clube equatoriano, portanto, leva vantagem no histórico recente entre as equipes nesta mesma competição.





Classificação

No Grupo D da Copa Sul-Americana, o Deportivo Cuenca ocupa a segunda posição, enquanto o Santos está em quarto lugar.









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