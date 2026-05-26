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Copa Sul-Americana
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Santos x Deportivo Cuenca: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Santos x Deportivo Cuenca
Santos
Deportivo Cuenca
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Santos e Deportivo Cuenca, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Santos x Deportivo Cuenca online - Canais de TV e transmissões ao vivo


SBT

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Paramount+

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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Santos x Deportivo Cuenca estão listadas abaixo. O jogo será transmitido pelo SBT e pelo Paramount+.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Santos x Deportivo Cuenca

Santos crest
Santos
SAN
Formação
Deportivo Cuenca crest
Deportivo Cuenca
DEC
Deportivo Cuenca crest
Deportivo Cuenca
DEC

Técnico

  • Cuca

Para o Santos, o técnico Cuca ainda não confirmou o time provável e nenhuma informação sobre lesionados ou suspensos foi divulgada para este jogo. A principal incerteza no clube gira em torno de Neymar, que enfrenta um problema muscular na panturrilha e tem sua participação em dúvida. As novidades serão atualizadas conforme o clube se pronunciar antes da partida.

No Deportivo Cuenca, o treinador Jorge Celico também não anunciou o time que deve iniciar. Não há confirmações sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. As informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

DEC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

O Santos soma dois empates, duas derrotas e uma vitória nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Grêmio no Brasileirão, no dia 23 de maio. Antes disso, o time empatou por 2 a 2 com o San Lorenzo na Sul-Americana e perdeu por 3 a 0 para o Coritiba no campeonato nacional. As duas vitórias do período vieram contra o mesmo adversário: o Coritiba, eliminado na Copa do Brasil por 2 a 0, e o Bragantino, batido por 2 a 0 no Brasileirão. O Santos marcou sete gols e sofreu dez nessa sequência, um saldo que reflete a instabilidade da equipe.

O Deportivo Cuenca tem um retrospecto mais equilibrado nas últimas cinco rodadas: duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o LDU Quito no Campeonato Equatoriano, em 24 de maio. O Cuenca também empatou por 2 a 2 com o Recoleta na Sul-Americana e ficou no 0 a 0 com o San Lorenzo na mesma competição. As vitórias foram sobre Libertad e Guayaquil City, ambas por 1 a 0. A equipe equatoriana marcou cinco gols e sofreu quatro no período.


Últimos confrontos diretos

SAN

Um

DEC

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

O único confronto registrado entre Santos e Deportivo Cuenca nos dados disponíveis aconteceu em 8 de abril de 2026, pela Copa Sul-Americana, com vitória do Cuenca por 1 a 0 jogando em casa. O clube equatoriano, portanto, leva vantagem no histórico recente entre as equipes nesta mesma competição.


Classificação

No Grupo D da Copa Sul-Americana, o Deportivo Cuenca ocupa a segunda posição, enquanto o Santos está em quarto lugar.



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