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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Santos x Cruzeiro

Técnico

  • Cuca

O técnico Cuca não confirmou o time titular do Santos para esta partida e não há informações sobre lesões ou suspensões no elenco neste momento. A principal baixa segue sendo Neymar, afastado por até oito semanas com uma lesão muscular. Atualizações sobre a escalação devem ser divulgadas próximo ao apito inicial.

No Cruzeiro, Artur Jorge também não divulgou o provável time e não há registro de desfalques confirmados por lesão ou suspensão. Mais informações sobre o elenco visitante serão acrescentadas conforme a preparação avança.

Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

SEP
D3-0
COR
V0-1
SEP
E0-0
INT
V2-3
CAM
V2-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
CRU

CRU - Sequência

FLA
V2-1
CAM
E1-1
VAS
D3-1
CAM
D2-1
APR
V3-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Santos chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG na Copa Sul-Americana, em 9 de setembro. Antes disso, o time venceu o Internacional por 2 a 3 fora de casa no Brasileirão. No total, o Santos marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Cruzeiro soma uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Athletico Paranaense no Brasileirão, em 6 de setembro, mas antes disso o time havia perdido para o Vasco por 3 a 1 e caído na Copa do Brasil para o Atlético-MG por 2 a 1. O time marcou oito gols e sofreu nove nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SantosEmpateCruzeiro
2
1
2
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
3
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Santos badge
Santos
SAN
2
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
0
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
3
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os clubes terminou em empate por 0 a 0, quando o Cruzeiro recebeu o Santos no Brasileirão em março de 2026. Antes disso, o Santos aplicou 3 a 0 no Cruzeiro em casa em dezembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Santos leva vantagem com duas vitórias contra uma do Cruzeiro, além de dois empates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2615834521+2453
E
E
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2612683837+142
V
D
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
VitóriaVitóriaVIT
2695122537-1232
V
D
D
V
D
12
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
13
SantosSantosSAN
258893738-132
V
V
E
V
D
14
BotafogoBotafogoBOT
2587103740-331
E
D
D
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2577112733-628
D
V
D
D
V
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
26510112834-625
D
D
E
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2538142750-2317
V
D
V
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Santos ocupa a 13ª posição, enquanto o Cruzeiro está em 6º lugar.

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