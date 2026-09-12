Brasileirão - Rodada 27 12 de set. de 2026 - 20:00

Como assistir Santos x Cruzeiro online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Cuca não confirmou o time titular do Santos para esta partida e não há informações sobre lesões ou suspensões no elenco neste momento. A principal baixa segue sendo Neymar, afastado por até oito semanas com uma lesão muscular. Atualizações sobre a escalação devem ser divulgadas próximo ao apito inicial.

No Cruzeiro, Artur Jorge também não divulgou o provável time e não há registro de desfalques confirmados por lesão ou suspensão. Mais informações sobre o elenco visitante serão acrescentadas conforme a preparação avança.

Retrospecto recente

O Santos chega com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG na Copa Sul-Americana, em 9 de setembro. Antes disso, o time venceu o Internacional por 2 a 3 fora de casa no Brasileirão. No total, o Santos marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Cruzeiro soma uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Athletico Paranaense no Brasileirão, em 6 de setembro, mas antes disso o time havia perdido para o Vasco por 3 a 1 e caído na Copa do Brasil para o Atlético-MG por 2 a 1. O time marcou oito gols e sofreu nove nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes terminou em empate por 0 a 0, quando o Cruzeiro recebeu o Santos no Brasileirão em março de 2026. Antes disso, o Santos aplicou 3 a 0 no Cruzeiro em casa em dezembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Santos leva vantagem com duas vitórias contra uma do Cruzeiro, além de dois empates.

Classificação

No Brasileirão, o Santos ocupa a 13ª posição, enquanto o Cruzeiro está em 6º lugar.

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