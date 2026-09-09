Copa Sul-Americana - Quartas de final 9 de set. de 2026 - 18:00

Como assistir Santos x Atlético-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Cuca não confirmou o time titular do Santos para este jogo e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão. A principal dúvida segue sendo Neymar, que sofreu uma lesão muscular grave durante a Copa do Brasil e está fora por até oito semanas. Atualizações serão adicionadas próximo ao horário da partida.

Eduardo Dominguez também não divulgou o provável time do Atlético-MG, e não há confirmação de baixas por lesão ou suspensão no elenco visitante. Mais informações devem surgir na véspera do confronto.

Retrospecto recente

O Santos soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 3 sobre o Internacional no Brasileirão, em 6 de setembro. Antes disso, o time empatou sem gols com o Palmeiras na Copa do Brasil e venceu o Corinthians por 1 a 0 fora de casa. O Santos marcou quatro gols e sofreu quatro nos cinco jogos.

O Atlético-MG tem duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo período. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o São Paulo no Brasileirão, em 5 de setembro. Antes disso, o Galo vinha bem: bateu o Cruzeiro por 2 a 1 na Copa do Brasil e o Vitória por 2 a 1 no Brasileirão. O time marcou seis gols e sofreu cinco nos últimos cinco confrontos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em 11 de abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 em setembro de 2025, com o Galo como mandante. Nos últimos cinco duelos, o Santos leva vantagem com duas vitórias contra uma do Atlético-MG, além de dois empates.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Santos está na segunda colocação.

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