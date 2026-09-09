Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Copa Sul-Americana
team-logoSantos
team-logoAtlético-MG
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Zapping
GOAL-e

Com o apoio de

Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Santos x Atlético-MG
Santos
Atlético-MG
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Santos e Atlético-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Copa Sul-Americana - Quartas de final

Como assistir Santos x Atlético-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

ESPN

ESPN

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Santos x Atlético-MG

Técnico

  • Cuca

Cuca não confirmou o time titular do Santos para este jogo e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão. A principal dúvida segue sendo Neymar, que sofreu uma lesão muscular grave durante a Copa do Brasil e está fora por até oito semanas. Atualizações serão adicionadas próximo ao horário da partida.

Eduardo Dominguez também não divulgou o provável time do Atlético-MG, e não há confirmação de baixas por lesão ou suspensão no elenco visitante. Mais informações devem surgir na véspera do confronto.

Retrospecto recente

SAN

SAN - Sequência

MIR
E1-1
SEP
D3-0
COR
V0-1
SEP
E0-0
INT
V2-3
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CAM

CAM - Sequência

INT
E0-0
CRU
E1-1
VIT
V2-1
CRU
V2-1
SAP
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Santos soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 3 sobre o Internacional no Brasileirão, em 6 de setembro. Antes disso, o time empatou sem gols com o Palmeiras na Copa do Brasil e venceu o Corinthians por 1 a 0 fora de casa. O Santos marcou quatro gols e sofreu quatro nos cinco jogos.

O Atlético-MG tem duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo período. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o São Paulo no Brasileirão, em 5 de setembro. Antes disso, o Galo vinha bem: bateu o Cruzeiro por 2 a 1 na Copa do Brasil e o Vitória por 2 a 1 no Brasileirão. O time marcou seis gols e sofreu cinco nos últimos cinco confrontos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SantosEmpateAtlético-MG
2
2
1
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
0
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em 11 de abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 em setembro de 2025, com o Galo como mandante. Nos últimos cinco duelos, o Santos leva vantagem com duas vitórias contra uma do Atlético-MG, além de dois empates.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Santos está na segunda colocação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google