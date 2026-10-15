Liga Europa - Rodada 2 15 de out. de 2026 - 12:45 Red Bull Arena

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Notícias e prováveis escalações

Do lado do Salzburg, Danny Roehl não tem informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no momento. Atualizações sobre o elenco serão divulgadas conforme o horário do jogo se aproximar.

No Milan, Rúben Amorim também não confirmou baixas ou pendurados até o momento. A equipe deve ser definida nas horas anteriores à partida, com mais detalhes esperados no aquecimento pré-jogo.

Retrospecto recente

O Salzburg registra uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota em amistoso também incluída nesse período. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Grazer AK no Bundesliga austríaco. O desempenho mais expressivo da sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, além de um triunfo fora de casa por 1 a 0 sobre o Levski Sofia na Liga Europa. Ao todo, os austríacos marcaram cinco gols e sofreram três nesse recorte.

O Milan tem uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 contra o Sassuolo no Campeonato Italiano, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Lecce. A única derrota no período veio contra o Benfica na Liga Europa, por 2 a 0. Os rossoneros marcaram seis gols e sofreram cinco ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu na fase de grupos da Liga dos Campeões, em 2 de novembro de 2022, quando o Milan venceu por 4 a 0 jogando em casa. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 em Salzburg, também pela Liga dos Campeões, em setembro de 2022. Nos dois jogos registrados, o Milan venceu um e o outro terminou empatado, com os italianos marcando cinco gols contra apenas um do Salzburg.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Salzburg ocupa a 14ª posição, enquanto o Milan está na 29ª colocação. O Milan, portanto, chega à Áustria pressionado a somar pontos para não se distanciar ainda mais das vagas que garantem a continuidade na competição, enquanto o Salzburg busca consolidar sua posição na metade de cima da tabela.

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