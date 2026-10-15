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Salzburg x Milan: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

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Prováveis escalações de Salzburg x Milan

Técnico

  • D. Roehl

Do lado do Salzburg, Danny Roehl não tem informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no momento. Atualizações sobre o elenco serão divulgadas conforme o horário do jogo se aproximar.

No Milan, Rúben Amorim também não confirmou baixas ou pendurados até o momento. A equipe deve ser definida nas horas anteriores à partida, com mais detalhes esperados no aquecimento pré-jogo.

Retrospecto recente

SAL

SAL - Sequência

RIE
E1-1
LES
V0-1
SGR
V3-0
BWL
D1-2
GAK
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIL

MIL - Sequência

JUV
E1-1
LAZ
E2-2
BEN
D0-2
LEC
V3-0
SAS
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Salzburg registra uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota em amistoso também incluída nesse período. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Grazer AK no Bundesliga austríaco. O desempenho mais expressivo da sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, além de um triunfo fora de casa por 1 a 0 sobre o Levski Sofia na Liga Europa. Ao todo, os austríacos marcaram cinco gols e sofreram três nesse recorte.

O Milan tem uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 contra o Sassuolo no Campeonato Italiano, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Lecce. A única derrota no período veio contra o Benfica na Liga Europa, por 2 a 0. Os rossoneros marcaram seis gols e sofreram cinco ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

SalzburgEmpateMilan
0
1
1
Liga dos Campeões
Milan badge
Milan
MIL
4
Salzburg badge
Salzburg
SAL
0
FJ
Liga dos Campeões
Salzburg badge
Salzburg
SAL
1
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
1Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu na fase de grupos da Liga dos Campeões, em 2 de novembro de 2022, quando o Milan venceu por 4 a 0 jogando em casa. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 em Salzburg, também pela Liga dos Campeões, em setembro de 2022. Nos dois jogos registrados, o Milan venceu um e o outro terminou empatado, com os italianos marcando cinco gols contra apenas um do Salzburg.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvárosFerencvárosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
OlympiacosOlympiacosOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
OmoniaOmoniaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
E
17
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
10100001
E
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
E
17
RennesRennesREN
10100001
E
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
100101-10
D
25
Levski SofiaLevski SofiaLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
MilanMilanMIL
100102-20
D
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
D
32
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznańLech PoznańLCH
100104-40
D
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Salzburg ocupa a 14ª posição, enquanto o Milan está na 29ª colocação. O Milan, portanto, chega à Áustria pressionado a somar pontos para não se distanciar ainda mais das vagas que garantem a continuidade na competição, enquanto o Salzburg busca consolidar sua posição na metade de cima da tabela.

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