Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Como assistir Sabah FK x Slavia Praga online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Sabah FK terá o desfalque de Khayal Aliyev, que está lesionado. Fora isso, Valdas Dambrauskas deve contar com força máxima, com o goleiro Stas Pokatilov atrás de uma linha defensiva formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov e Akim Zedadka, enquanto Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris e Veljko Simic devem atuar no setor ofensivo.

O Slavia Praga chega com uma lista de baixas maior. Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz estão todos fora, o que limita as opções de Trpisovsky em algumas posições. A escalação provável aponta Jakub Markovic no gol, com Lukas Provod e Mojmir Chytil entre os destaques no ataque. Nenhum dos dois times tem jogadores suspensos. Atualizações serão adicionadas caso haja mudanças antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Sabah FK registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o FK Neftchi no campeonato local, enquanto a única derrota do período foi justamente na Liga dos Campeões, contra o Manchester United, por 4 a 0. A equipe marcou nove gols e sofreu quatro nessa sequência, com destaque para a goleada de 5 a 0 sobre o Zira.

O Slavia Praga venceu quatro dos últimos cinco jogos, com a única derrota sendo a de 3 a 2 para o Lens na Liga dos Campeões. No campeonato tcheco, os visitantes não perderam nenhuma partida, com vitórias como a de 2 a 1 sobre o Viktoria Plzen e a goleada de 5 a 1 sobre o FK Varnsdorf na Copa. No total, a equipe balançou as redes nove vezes e sofreu quatro gols nesse período.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Sabah FK e Slavia Praga. Este será o primeiro encontro entre os dois clubes.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões, o Slavia Praga ocupa uma posição mais confortável do que o Sabah FK, que figura entre os times na parte de baixo da classificação. O resultado deste jogo pode ser decisivo para que qualquer um dos dois mantenha esperanças reais de avançar na competição.

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