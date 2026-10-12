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Sabah FK x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Sabah FK x Slavia Praga
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Saiba onde vai passar o jogo entre Sabah FK e Slavia Praga, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Como assistir Sabah FK x Slavia Praga online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Sabah FK x Slavia Praga

4-3-3
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaU. RakhmonalievU. RakhmonalievI. LepinjicaI. LepinjicaA. IsayevA. IsayevJ. MickelsJ. MickelsK. ParrisK. ParrisV. SimicV. SimicJ. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakL. ProvodL. ProvodD. SturmD. SturmM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-3-3
Sabah FK

Time titular

Slavia Praga

Técnico

  • V. Dambrauskas
  • J. Trpisovsky

O Sabah FK terá o desfalque de Khayal Aliyev, que está lesionado. Fora isso, Valdas Dambrauskas deve contar com força máxima, com o goleiro Stas Pokatilov atrás de uma linha defensiva formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov e Akim Zedadka, enquanto Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris e Veljko Simic devem atuar no setor ofensivo.

O Slavia Praga chega com uma lista de baixas maior. Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz estão todos fora, o que limita as opções de Trpisovsky em algumas posições. A escalação provável aponta Jakub Markovic no gol, com Lukas Provod e Mojmir Chytil entre os destaques no ataque. Nenhum dos dois times tem jogadores suspensos. Atualizações serão adicionadas caso haja mudanças antes do apito inicial.

Retrospecto recente

SAB

SAB - Sequência

ZIR
V5-0
MUN
D4-0
SHA
V0-3
IMI
V3-1
NEF
E0-0
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SLP

SLP - Sequência

RCL
D2-3
TEP
V0-2
SLV
V1-5
VPL
V2-1
ZLI
V0-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Sabah FK registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o FK Neftchi no campeonato local, enquanto a única derrota do período foi justamente na Liga dos Campeões, contra o Manchester United, por 4 a 0. A equipe marcou nove gols e sofreu quatro nessa sequência, com destaque para a goleada de 5 a 0 sobre o Zira.

O Slavia Praga venceu quatro dos últimos cinco jogos, com a única derrota sendo a de 3 a 2 para o Lens na Liga dos Campeões. No campeonato tcheco, os visitantes não perderam nenhuma partida, com vitórias como a de 2 a 1 sobre o Viktoria Plzen e a goleada de 5 a 1 sobre o FK Varnsdorf na Copa. No total, a equipe balançou as redes nove vezes e sofreu quatro gols nesse período.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Sabah FK e Slavia Praga. Este será o primeiro encontro entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, o Slavia Praga ocupa uma posição mais confortável do que o Sabah FK, que figura entre os times na parte de baixo da classificação. O resultado deste jogo pode ser decisivo para que qualquer um dos dois mantenha esperanças reais de avançar na competição.

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