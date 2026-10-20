Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Como assistir Sabah FK x Borussia Dortmund online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Sabah FK deve entrar em campo com Stas Pokatilov no gol, uma linha defensiva formada por Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz e Steve Solvet, e um meio-campo com Du Queiroz, Veljko Simic e Umarali Rakhmonaliev. Kaheem Parris e Ivan Lepinjica atuam pelos lados, com Joy-Lance Mickels como referência no ataque. O técnico Valdas Dambrauskas não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão.

No Borussia Dortmund, Niko Kovac tem quatro desfalques: Emre Can, Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias e Justin Lerma estão todos no departamento médico. O provável time titular conta com Gregor Kobel na meta, Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton e Julian Ryerson na defesa, Daniel Svensson, Fabio Silva, Felix Nmecha e Joey Veerman no meio, e Maximilian Beier ao lado de Serhou Guirassy no ataque.

Retrospecto recente

O Sabah FK chega em excelente momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe azerbaijana venceu o FK Qabala por 4 a 0 na partida mais recente e bateu o Slavia Praga por 2 a 0 na Liga dos Campeões. No total, o Sabah marcou dez gols e sofreu apenas um nesse período, o que reflete a solidez defensiva e a eficiência ofensiva da equipe.

O Borussia Dortmund soma dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, após ter vencido Stuttgart e Paderborn antes disso. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Union Berlin, precedido pela derrota por 1 a 0 para o Bodø/Glimt na Liga dos Campeões. Nas cinco partidas do recorte, o Dortmund marcou nove gols e sofreu cinco.

Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não incluem histórico de confrontos diretos entre Sabah FK e Borussia Dortmund. Mais informações serão adicionadas conforme estiverem disponíveis.

Classificação

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Sabah FK ocupa a 22ª posição, enquanto o Borussia Dortmund está em 18º. Ambas as equipes precisam de pontos para melhorar sua situação na tabela e garantir uma classificação mais confortável para as fases seguintes da competição.

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