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Sabah FK x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Sabah FK x Borussia Dortmund
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Borussia Dortmund
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Saiba onde vai passar o jogo entre Sabah FK e Borussia Dortmund, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Sabah FK x Borussia Dortmund

4-2-3-1
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovA. McCarthyA. McCarthyA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. Solvetteam-logoD. QueirozV. SimicV. SimicU. RakhmonalievU. RakhmonalievK. ParrisK. ParrisI. LepinjicaI. LepinjicaJ. MickelsJ. MickelsG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaF. NmechaF. NmechaJ. VeermanJ. VeermanM. BeierM. BeierS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Sabah FK

Time titular

Borussia Dortmund

Técnico

  • V. Dambrauskas
  • N. Kovac

O Sabah FK deve entrar em campo com Stas Pokatilov no gol, uma linha defensiva formada por Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz e Steve Solvet, e um meio-campo com Du Queiroz, Veljko Simic e Umarali Rakhmonaliev. Kaheem Parris e Ivan Lepinjica atuam pelos lados, com Joy-Lance Mickels como referência no ataque. O técnico Valdas Dambrauskas não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão.

No Borussia Dortmund, Niko Kovac tem quatro desfalques: Emre Can, Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias e Justin Lerma estão todos no departamento médico. O provável time titular conta com Gregor Kobel na meta, Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton e Julian Ryerson na defesa, Daniel Svensson, Fabio Silva, Felix Nmecha e Joey Veerman no meio, e Maximilian Beier ao lado de Serhou Guirassy no ataque.

Retrospecto recente

SAB

SAB - Sequência

SHA
V0-3
IMI
V3-1
NEF
E0-0
SLP
V2-0
FKQ
V0-4
Gol marcado (sofrido)
12/1
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BVB

BVB - Sequência

SCP
V3-0
STU
V0-1
SVW
E2-2
BOD
D1-0
FCU
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Sabah FK chega em excelente momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe azerbaijana venceu o FK Qabala por 4 a 0 na partida mais recente e bateu o Slavia Praga por 2 a 0 na Liga dos Campeões. No total, o Sabah marcou dez gols e sofreu apenas um nesse período, o que reflete a solidez defensiva e a eficiência ofensiva da equipe.

O Borussia Dortmund soma dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, após ter vencido Stuttgart e Paderborn antes disso. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Union Berlin, precedido pela derrota por 1 a 0 para o Bodø/Glimt na Liga dos Campeões. Nas cinco partidas do recorte, o Dortmund marcou nove gols e sofreu cinco.

Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não incluem histórico de confrontos diretos entre Sabah FK e Borussia Dortmund. Mais informações serão adicionadas conforme estiverem disponíveis.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Sabah FK ocupa a 22ª posição, enquanto o Borussia Dortmund está em 18º. Ambas as equipes precisam de pontos para melhorar sua situação na tabela e garantir uma classificação mais confortável para as fases seguintes da competição.

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