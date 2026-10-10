Brasileirão - Rodada 30 10 de out. de 2026 - 20:00

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Notícias e prováveis escalações

Dorival Junior não confirmou a escalação do São Paulo e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão disponíveis até o momento. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo do apito inicial.

No Vitória, Jair Ventura também mantém as escolhas em sigilo. Nenhuma baixa por contusão ou suspensão foi registrada na lista do clube baiano, e o provável time titular segue sem confirmação oficial.

Retrospecto recente

O São Paulo chega ao confronto com um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos entre todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro no Brasileirão, e antes disso o clube perdeu em casa para o Santos por 1 a 2. O único triunfo nesse recorte foi um 1 a 0 sobre o Internacional. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu cinco nesse período.

O Vitória apresenta desempenho melhor na mesma janela: duas vitórias, um empate e duas derrotas. O jogo mais recente terminou com uma goleada de 4 a 0 sobre o Chapecoense, resultado que contrasta com a derrota por 3 a 1 sofrida diante do Cruzeiro na rodada anterior. A equipe baiana balançou as redes nove vezes e cedeu sete gols nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Vitória por 2 a 0, quando o time baiano atuou como mandante em abril de 2026 pelo Brasileirão. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Vitória leva vantagem com três vitórias contra uma do São Paulo, com um empate no período. O único triunfo tricolor nesse recorte foi uma vitória fora de casa por 3 a 1 em maio de 2024.

Classificação

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a 11ª posição e o Vitória aparece logo abaixo, em 12º. Os dois times estão próximos demais na tabela para que qualquer um possa encarar este jogo com tranquilidade.

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