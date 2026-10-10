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São Paulo x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

São Paulo x Vitória
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Paulo x Vitória

Técnico

  • D. Junior

Dorival Junior não confirmou a escalação do São Paulo e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão disponíveis até o momento. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo do apito inicial.

No Vitória, Jair Ventura também mantém as escolhas em sigilo. Nenhuma baixa por contusão ou suspensão foi registrada na lista do clube baiano, e o provável time titular segue sem confirmação oficial.

Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

SEP
D2-0
BOC
E1-1
INT
V1-0
SAN
D1-2
CRU
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VIT

VIT - Sequência

VAS
D0-2
GRE
V1-0
MIR
E2-2
CRU
D1-3
CHA
V4-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O São Paulo chega ao confronto com um aproveitamento de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos entre todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro no Brasileirão, e antes disso o clube perdeu em casa para o Santos por 1 a 2. O único triunfo nesse recorte foi um 1 a 0 sobre o Internacional. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu cinco nesse período.

O Vitória apresenta desempenho melhor na mesma janela: duas vitórias, um empate e duas derrotas. O jogo mais recente terminou com uma goleada de 4 a 0 sobre o Chapecoense, resultado que contrasta com a derrota por 3 a 1 sofrida diante do Cruzeiro na rodada anterior. A equipe baiana balançou as redes nove vezes e cedeu sete gols nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateVitória
3
0
2
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
2
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
3
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Vitória por 2 a 0, quando o time baiano atuou como mandante em abril de 2026 pelo Brasileirão. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Vitória leva vantagem com três vitórias contra uma do São Paulo, com um empate no período. O único triunfo tricolor nesse recorte foi uma vitória fora de casa por 3 a 1 em maio de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2918745725+3261
E
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2917934821+2760
V
E
V
E
E
3
FluminenseFluminenseFLU
2914964836+1251
V
V
D
V
E
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2914874534+1150
E
V
E
D
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
6
BahiaBahiaBAH
29121074336+746
D
D
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2912893934+544
E
V
E
V
D
8
SantosSantosSAN
2911994543+242
E
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
29108113747-1038
D
D
E
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
11
São PauloSão PauloSAP
29106133334-136
D
D
V
D
V
12
VitóriaVitóriaVIT
29106133242-1036
V
D
E
V
D
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2897123642-634
V
V
V
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2959153348-1524
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a 11ª posição e o Vitória aparece logo abaixo, em 12º. Os dois times estão próximos demais na tabela para que qualquer um possa encarar este jogo com tranquilidade.

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