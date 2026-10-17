Brasileirão - Rodada 31 17 de out. de 2026 - 20:00

Como assistir São Paulo x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Dorival Junior não confirmou o time titular do São Paulo, e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão disponíveis no momento. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo do início da partida.

No Vasco, Pedro Emanuel também não revelou a escalação provável. Assim como o adversário, o clube carioca não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento. Mais informações serão adicionadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

O São Paulo soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Vitória no Brasileirão, mas antes disso a equipe havia perdido para o Cruzeiro por 2 a 0 e para o Santos por 2 a 1. No total, o time marcou seis gols e sofreu seis nesse período.

O Vasco chega embalado, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Remo no Brasileirão, mas antes disso o time venceu o Botafogo por 2 a 1 fora de casa e goleou o Coritiba por 5 a 0. O clube também avançou na Copa Sul-Americana com uma vitória sobre o Boca Juniors. No período, o Vasco marcou nove gols e sofreu apenas um.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Vasco por 2 a 1 jogando em seus domínios. Nos últimos cinco encontros, o Vasco leva vantagem, com três vitórias contra duas do São Paulo, que venceu por 3 a 0 em outubro de 2024 e por 2 a 0 em novembro de 2025. O histórico recente aponta equilíbrio, mas com leve favoritismo para os cariocas.

Classificação

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a 10ª posição, enquanto o Vasco está em 15º lugar. Os dois times estão na segunda metade da tabela, o que torna o confronto direto ainda mais relevante para definir quem se afasta de uma situação mais delicada na classificação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.