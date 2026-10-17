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São Paulo x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

São Paulo x Vasco
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Paulo x Vasco

Técnico

  • D. Junior

Dorival Junior não confirmou o time titular do São Paulo, e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão disponíveis no momento. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo do início da partida.

No Vasco, Pedro Emanuel também não revelou a escalação provável. Assim como o adversário, o clube carioca não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento. Mais informações serão adicionadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

BOC
E1-1
INT
V1-0
SAN
D1-2
CRU
D2-0
VIT
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VAS

VAS - Sequência

SFE
V2-0
COR
V5-0
BOT
V1-2
REM
E0-0
BOC
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O São Paulo soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Vitória no Brasileirão, mas antes disso a equipe havia perdido para o Cruzeiro por 2 a 0 e para o Santos por 2 a 1. No total, o time marcou seis gols e sofreu seis nesse período.

O Vasco chega embalado, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Remo no Brasileirão, mas antes disso o time venceu o Botafogo por 2 a 1 fora de casa e goleou o Coritiba por 5 a 0. O clube também avançou na Copa Sul-Americana com uma vitória sobre o Boca Juniors. No período, o Vasco marcou nove gols e sofreu apenas um.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateVasco
2
0
3
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
2
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
0
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
Vasco badge
Vasco
VAS
3
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
3
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
4
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
8Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Vasco por 2 a 1 jogando em seus domínios. Nos últimos cinco encontros, o Vasco leva vantagem, com três vitórias contra duas do São Paulo, que venceu por 3 a 0 em outubro de 2024 e por 2 a 0 em novembro de 2025. O histórico recente aponta equilíbrio, mas com leve favoritismo para os cariocas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3018935222+3063
V
V
E
V
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3015874935+1453
V
E
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
30146104644+248
D
V
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3013894135+647
V
E
V
E
V
8
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
9
BragantinoBragantinoBGT
30117123835+340
V
E
D
D
E
10
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
11
CoritibaCoritibaCOR
30109113848-1039
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
3099124348-536
E
D
D
V
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2939173061-3118
D
D
E
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a 10ª posição, enquanto o Vasco está em 15º lugar. Os dois times estão na segunda metade da tabela, o que torna o confronto direto ainda mais relevante para definir quem se afasta de uma situação mais delicada na classificação.

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