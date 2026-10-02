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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Paulo x Santos

Técnico

  • D. Junior

Dorival Junior comanda o São Paulo, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. As atualizações serão incluídas conforme se aproxima a data do jogo.

No Santos, Cuca também não confirmou o time titular. Não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento. A lista completa de atletas disponíveis será atualizada antes do confronto.

Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

CAM
V2-0
BOC
D1-0
SEP
D2-0
BOC
E1-1
INT
V1-0
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SAN

SAN - Sequência

INT
V2-3
CAM
V2-0
CRU
V2-1
CAM
D4-2
REM
V1-2
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O São Paulo registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Internacional por 1 a 0 na rodada mais recente e também bateu o Atlético-MG por 2 a 0 no Brasileirão. As derrotas vieram contra o Palmeiras, por 2 a 0, e contra o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, por 1 a 0. No total, o tricolor marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período.

O Santos apresenta quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O Peixe venceu o Remo por 2 a 1 no jogo mais recente e também superou o Internacional por 3 a 2 fora de casa no Brasileirão. A única derrota veio diante do Atlético-MG por 4 a 2 na Copa Sul-Americana. O time santista marcou dez gols e sofreu sete nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateSantos
2
1
2
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Paulista
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Paulista
Santos badge
Santos
SAN
3
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, com o Santos como mandante no Brasileirão de 2026. Antes disso, o São Paulo venceu por 2 a 0 no Paulista de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Santos soma duas vitórias, um empate e duas derrotas contra o rival tricolor.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
5
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2813694240+245
V
D
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2711793632+440
E
V
D
V
E
8
SantosSantosSAN
2710894140+138
V
V
V
V
E
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
27106113331+236
D
E
D
D
V
11
São PauloSão PauloSAP
27106113230+236
V
D
V
V
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2896132842-1433
D
E
V
D
D
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2888122932-332
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2878133038-829
E
D
D
D
V
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Santos ocupa a oitava posição, enquanto o São Paulo está em décimo primeiro. O confronto direto entre equipes próximas na tabela aumenta o peso do resultado para ambos os lados.

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