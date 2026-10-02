Brasileirão - Rodada 21 2 de out. de 2026 - 19:00

Como assistir São Paulo x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Dorival Junior comanda o São Paulo, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. As atualizações serão incluídas conforme se aproxima a data do jogo.

No Santos, Cuca também não confirmou o time titular. Não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento. A lista completa de atletas disponíveis será atualizada antes do confronto.

Retrospecto recente

O São Paulo registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Internacional por 1 a 0 na rodada mais recente e também bateu o Atlético-MG por 2 a 0 no Brasileirão. As derrotas vieram contra o Palmeiras, por 2 a 0, e contra o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, por 1 a 0. No total, o tricolor marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período.

O Santos apresenta quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O Peixe venceu o Remo por 2 a 1 no jogo mais recente e também superou o Internacional por 3 a 2 fora de casa no Brasileirão. A única derrota veio diante do Atlético-MG por 4 a 2 na Copa Sul-Americana. O time santista marcou dez gols e sofreu sete nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, com o Santos como mandante no Brasileirão de 2026. Antes disso, o São Paulo venceu por 2 a 0 no Paulista de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Santos soma duas vitórias, um empate e duas derrotas contra o rival tricolor.

Classificação

No Brasileirão, o Santos ocupa a oitava posição, enquanto o São Paulo está em décimo primeiro. O confronto direto entre equipes próximas na tabela aumenta o peso do resultado para ambos os lados.

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