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Brasileirão
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São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

São Paulo x Santos
São Paulo
Santos
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre São Paulo e Santos, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Brasileirão - Rodada 21


Como assistir São Paulo x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para São Paulo x Santos estão listadas abaixo. O jogo pode ser assistido pelo Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de São Paulo x Santos

São Paulo crest
São Paulo
SAP
Formação
Santos crest
Santos
SAN
Santos crest
Santos
SAN

Técnico

  • D. Junior

O São Paulo é comandado por Dorival Junior para este confronto. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco tricolor, e a provável escalação ainda não foi divulgada. Mais detalhes serão acrescentados conforme o jogo se aproximar.

No Santos, Cuca segue no comando. A situação do elenco santista é semelhante: nenhuma baixa confirmada por contusão ou suspensão foi anunciada até o momento, e o time provável também não foi oficializado. Atualizações serão incluídas à medida que as informações forem sendo divulgadas.


Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

BOT
E1-1
BOR
V2-0
REM
D1-0
APR
D1-2
FLA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SAN

SAN - Sequência

DEC
V3-0
VIT
V3-1
BOT
D2-1
UNI
V1-4
CHA
E2-2
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O São Paulo soma um triunfo, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Flamengo pelo Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, o time perdeu por 2 a 1 para o Athletico Paranaense na liga e por 1 a 0 para o Remo. A única vitória no período veio na Copa Sul-Americana, com um 2 a 0 sobre o Boston River. O São Paulo marcou cinco gols e sofreu cinco nesse intervalo.

O Santos registra três vitórias, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate de 2 a 2 com a Chapecoense no Brasileirão, em 25 de julho. O time também venceu o Universidad Central por 1 a 4 na Copa Sul-Americana, além de ter batido o Vitória por 3 a 1 e o Deportivo Cuenca por 3 a 0. A única derrota na liga foi por 2 a 1 para o Botafogo. O Santos marcou 13 gols e sofreu sete nesse período.


Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateSantos
2
1
2
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Paulista
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Paulista
Santos badge
Santos
SAN
3
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 4 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com empate em 1 a 1 no campo do Santos. Antes disso, o São Paulo venceu o clássico por 2 a 0 no Paulistão, em 31 de janeiro de 2026. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Santos soma duas vitórias, o São Paulo duas, e um duelo terminou empatado — incluindo um 3 a 1 para o Santos no Paulistão de fevereiro de 2025 e um 2 a 1 para o São Paulo no Brasileirão de abril de 2025.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2013523416+1844
D
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1911533617+1938
E
V
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
209653025+533
E
E
E
D
V
5
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
208752925+431
E
E
V
V
D
7
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
208482525028
V
E
V
D
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
207762220+228
E
V
V
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
207672527-227
E
D
D
V
V
11
CruzeiroCruzeiroCRU
207672630-427
D
V
E
V
E
12
São PauloSão PauloSAP
207582523+226
E
D
D
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
207582227-526
D
E
V
D
V
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
205782226-422
E
D
D
V
E
16
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
205692332-921
V
D
V
D
V
19
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a 12ª posição, enquanto o Santos está em 14º lugar.



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