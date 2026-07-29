



Brasileirão - Rodada 21 29 de jul. de 2026 - 11:00





Como assistir São Paulo x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para São Paulo x Santos estão listadas abaixo. O jogo pode ser assistido pelo Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere.





Notícias e prováveis escalações





O São Paulo é comandado por Dorival Junior para este confronto. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco tricolor, e a provável escalação ainda não foi divulgada. Mais detalhes serão acrescentados conforme o jogo se aproximar.

No Santos, Cuca segue no comando. A situação do elenco santista é semelhante: nenhuma baixa confirmada por contusão ou suspensão foi anunciada até o momento, e o time provável também não foi oficializado. Atualizações serão incluídas à medida que as informações forem sendo divulgadas.





Retrospecto recente

O São Paulo soma um triunfo, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Flamengo pelo Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, o time perdeu por 2 a 1 para o Athletico Paranaense na liga e por 1 a 0 para o Remo. A única vitória no período veio na Copa Sul-Americana, com um 2 a 0 sobre o Boston River. O São Paulo marcou cinco gols e sofreu cinco nesse intervalo.

O Santos registra três vitórias, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate de 2 a 2 com a Chapecoense no Brasileirão, em 25 de julho. O time também venceu o Universidad Central por 1 a 4 na Copa Sul-Americana, além de ter batido o Vitória por 3 a 1 e o Deportivo Cuenca por 3 a 0. A única derrota na liga foi por 2 a 1 para o Botafogo. O Santos marcou 13 gols e sofreu sete nesse período.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 4 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com empate em 1 a 1 no campo do Santos. Antes disso, o São Paulo venceu o clássico por 2 a 0 no Paulistão, em 31 de janeiro de 2026. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Santos soma duas vitórias, o São Paulo duas, e um duelo terminou empatado — incluindo um 3 a 1 para o Santos no Paulistão de fevereiro de 2025 e um 2 a 1 para o São Paulo no Brasileirão de abril de 2025.





Classificação

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a 12ª posição, enquanto o Santos está em 14º lugar.









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