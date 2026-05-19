







Como assistir São Paulo x Millonarios online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para São Paulo x Millonarios estão listadas abaixo. Para torcedores que estiverem viajando e se encontrarem fora de sua região habitual de transmissão, uma VPN permite conectar-se a um servidor no seu país de origem e acessar o serviço de streaming normalmente.





Notícias e prováveis escalações





O São Paulo não confirmou nenhuma informação sobre lesões ou suspensões para este confronto, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As atualizações serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

O Millonarios também não apresentou qualquer novidade sobre o departamento médico ou punições. Não há escalação projetada disponível no momento. Fique atento para as últimas informações sobre os relacionados à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O São Paulo não vive um bom momento. Nos últimos cinco jogos, a equipe não conquistou nenhuma vitória, somando três derrotas e dois empates. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Fluminense no Brasileirão, resultado que se soma às quedas para Juventude por 3 a 1 na Copa do Brasil e para o Corinthians por 3 a 2 no campeonato nacional. O time empatou sem gols com o O'Higgins pela própria Sul-Americana e cedeu um empate por 2 a 2 para o Bahia no Brasileirão. São cinco partidas sem vencer, com apenas três gols marcados e dez sofridos.

O Millonarios chega em situação bem diferente. A equipe colombiana venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu nenhum nesse recorte. O triunfo mais recente foi por 2 a 3 sobre o Patriotas, e antes disso os colombianos bateram o Boston River por 2 a 4 na Copa Sul-Americana. O único resultado negativo foi um empate por 2 a 2 com o Alianza FC na Primera A. Ao todo, o Millonarios marcou oito gols e sofreu cinco nas últimas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

O histórico entre os dois clubes pela Copa Sul-Americana é curto, mas oferece contexto relevante para este confronto. O encontro mais recente aconteceu em abril de 2026, em Bogotá, e terminou em 0 a 0, resultado que manteve o equilíbrio entre as equipes nesta edição da competição. Nos outros dois duelos registrados, ambos disputados em 2007 pela mesma competição, o Millonarios levou a melhor nas duas ocasiões, vencendo por 2 a 0 em casa e por 1 a 0 jogando em São Paulo.





Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o São Paulo ocupa a liderança do grupo, enquanto o Millonarios aparece na terceira posição. Um triunfo colombiano poderia mexer significativamente com a classificação, tornando este jogo determinante para o futuro de ambos na competição.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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