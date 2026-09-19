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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Paulo x Internacional

Técnico

  • D. Junior

Dorival Junior não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o São Paulo. Nenhum provável time titular foi divulgado até o momento, e as atualizações devem ser acrescentadas conforme a data da partida se aproxima.

Paulo Pezzolano também não registra baixas confirmadas no Internacional. Da mesma forma, nenhuma escalação projetada foi publicada, e mais informações sobre o elenco visitante são esperadas nos dias que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

BGT
V2-1
CAM
V2-0
BOC
D1-0
SEP
D2-0
BOC
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
INT

INT - Sequência

GRE
E0-0
BAH
D3-2
GRE
D3-1
SAN
D2-3
CHA
V1-2
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O São Paulo somou duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão, resultado que veio logo após a eliminação por 1 a 0 para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana. No mesmo período, o clube venceu o Atlético-MG por 2 a 0 e o Bragantino por 2 a 1. No total, o São Paulo marcou sete gols e sofreu quatro nessa sequência.

O Internacional não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com quatro derrotas e um empate. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Chapecoense no Brasileirão, mas antes disso a equipe havia perdido para Santos, Grêmio e Bahia, além de empatar com o próprio Grêmio na Copa do Brasil. O time de Pezzolano marcou apenas seis gols e sofreu oito nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateInternacional
2
2
1
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
3
Internacional badge
Internacional
INT
0
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
Internacional badge
Internacional
INT
3
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
0
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O histórico recente entre os dois clubes no Brasileirão é equilibrado, com resultados variados nas últimas temporadas. O confronto mais recente, disputado em abril de 2026, terminou em empate por 1 a 1. Antes disso, o São Paulo goleou o Internacional por 3 a 0 jogando em casa, enquanto o clube gaúcho levou a melhor em outros dois duelos. A série mostra que não há favoritismo consolidado entre as equipes quando se encontram.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2611693531+439
V
D
V
E
V
8
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
10
SantosSantosSAN
269893939035
V
V
V
E
V
11
BotafogoBotafogoBOT
2798104143-235
V
E
E
D
D
12
São PauloSão PauloSAP
2696113130+133
D
V
V
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2778123142-1129
E
V
D
E
E
16
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
17
VascoVascoVAS
2677122941-1228
V
D
V
D
D
18
InternacionalInternacionalINT
27610113035-528
V
D
D
E
E
19
RemoRemoREM
2758143145-1423
D
D
D
D
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2638152852-2417
D
V
D
V
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o São Paulo ocupa o 12º lugar, numa posição confortável no meio da tabela. O Internacional está em 18º, dentro da zona de rebaixamento, o que torna esta partida especialmente decisiva para o clube gaúcho.

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