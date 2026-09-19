Brasileirão - Rodada 28 19 de set. de 2026 - 20:00

Como assistir São Paulo x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Dorival Junior não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o São Paulo. Nenhum provável time titular foi divulgado até o momento, e as atualizações devem ser acrescentadas conforme a data da partida se aproxima.

Paulo Pezzolano também não registra baixas confirmadas no Internacional. Da mesma forma, nenhuma escalação projetada foi publicada, e mais informações sobre o elenco visitante são esperadas nos dias que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

O São Paulo somou duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão, resultado que veio logo após a eliminação por 1 a 0 para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana. No mesmo período, o clube venceu o Atlético-MG por 2 a 0 e o Bragantino por 2 a 1. No total, o São Paulo marcou sete gols e sofreu quatro nessa sequência.

O Internacional não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com quatro derrotas e um empate. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Chapecoense no Brasileirão, mas antes disso a equipe havia perdido para Santos, Grêmio e Bahia, além de empatar com o próprio Grêmio na Copa do Brasil. O time de Pezzolano marcou apenas seis gols e sofreu oito nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes no Brasileirão é equilibrado, com resultados variados nas últimas temporadas. O confronto mais recente, disputado em abril de 2026, terminou em empate por 1 a 1. Antes disso, o São Paulo goleou o Internacional por 3 a 0 jogando em casa, enquanto o clube gaúcho levou a melhor em outros dois duelos. A série mostra que não há favoritismo consolidado entre as equipes quando se encontram.

Classificação

No Brasileirão, o São Paulo ocupa o 12º lugar, numa posição confortável no meio da tabela. O Internacional está em 18º, dentro da zona de rebaixamento, o que torna esta partida especialmente decisiva para o clube gaúcho.

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