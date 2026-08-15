Brasileirão - Rodada 23 15 de ago. de 2026 - 20:00

Como assistir São Paulo x Coritiba online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Dorival Junior comanda o São Paulo sem lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. No Coritiba, Fernando Seabra também não tem desfalques confirmados por contusão ou suspensão. Atualizações sobre os dois elencos devem ser publicadas conforme o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

O São Paulo soma um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com apenas uma vitória nesse período. O resultado mais recente foi um empate em 1-1 com o Bolívar pela Copa Sul-Americana, em 12 de agosto. Antes disso, o tricolor perdeu para o Grêmio por 2-1 no Brasileirão e cedeu empate de 1-1 ao Flamengo. As derrotas para Athletico Paranaense e Remo completam a sequência, com o São Paulo marcando cinco gols e sofrendo seis nesse recorte.

O Coritiba tem um aproveitamento melhor no mesmo período: uma vitória, um empate e três derrotas. O triunfo mais recente foi por 2-1 sobre a Chapecoense, em 8 de agosto. O time paranaense perdeu para o Cruzeiro por 1-0 e foi goleado pelo Palmeiras por 3-1, além de ceder empate sem gols ao Bragantino. No total, o Coritiba anotou três gols e sofreu cinco nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 25 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com o São Paulo vencendo o Coritiba por 1-0 jogando fora de casa. Nos últimos cinco encontros, o São Paulo leva vantagem, com duas vitórias, contra uma do Coritiba, e dois empates. O tricolor paulista também venceu por 2-1 em setembro de 2023 e por 3-1 em outubro de 2022, enquanto os paranaenses ficaram no 1-1 em duas ocasiões distintas.

Classificação

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 10ª posição, enquanto o São Paulo está em 12º lugar.

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