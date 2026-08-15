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São Paulo x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

São Paulo x Coritiba
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Paulo x Coritiba

São Paulo crest
São Paulo
SAP
Formação
Coritiba crest
Coritiba
COR
Coritiba crest
Coritiba
COR

Técnico

  • D. Junior

O técnico Dorival Junior comanda o São Paulo sem lesionados ou suspensos confirmados até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. No Coritiba, Fernando Seabra também não tem desfalques confirmados por contusão ou suspensão. Atualizações sobre os dois elencos devem ser publicadas conforme o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

REM
D1-0
APR
D1-2
FLA
E1-1
GRE
D2-1
BOL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COR

COR - Sequência

FLA
D3-0
SEP
D1-3
BGT
E0-0
CRU
D0-1
CHA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O São Paulo soma um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, com apenas uma vitória nesse período. O resultado mais recente foi um empate em 1-1 com o Bolívar pela Copa Sul-Americana, em 12 de agosto. Antes disso, o tricolor perdeu para o Grêmio por 2-1 no Brasileirão e cedeu empate de 1-1 ao Flamengo. As derrotas para Athletico Paranaense e Remo completam a sequência, com o São Paulo marcando cinco gols e sofrendo seis nesse recorte.

O Coritiba tem um aproveitamento melhor no mesmo período: uma vitória, um empate e três derrotas. O triunfo mais recente foi por 2-1 sobre a Chapecoense, em 8 de agosto. O time paranaense perdeu para o Cruzeiro por 1-0 e foi goleado pelo Palmeiras por 3-1, além de ceder empate sem gols ao Bragantino. No total, o Coritiba anotou três gols e sofreu cinco nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateCoritiba
3
2
0
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
3
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 25 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com o São Paulo vencendo o Coritiba por 1-0 jogando fora de casa. Nos últimos cinco encontros, o São Paulo leva vantagem, com duas vitórias, contra uma do Coritiba, e dois empates. O tricolor paulista também venceu por 2-1 em setembro de 2023 e por 3-1 em outubro de 2022, enquanto os paranaenses ficaram no 1-1 em duas ocasiões distintas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2214623816+2248
E
V
D
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2112633918+2142
V
E
E
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2212463019+1140
V
E
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
229853126+535
E
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
228952925+433
E
E
E
E
V
7
CorinthiansCorinthiansCOR
228862420+432
V
E
E
V
V
8
BragantinoBragantinoBGT
219482622+431
D
E
E
V
V
9
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
228682729-230
V
D
E
D
D
11
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2275102233-1126
D
D
D
E
V
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
InternacionalInternacionalINT
225892327-423
E
E
D
D
D
17
SantosSantosSAN
215792935-622
D
E
D
V
D
18
VascoVascoVAS
215792331-822
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 10ª posição, enquanto o São Paulo está em 12º lugar.

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