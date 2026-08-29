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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Paulo x Bragantino

São Paulo crest
São Paulo
SAP
Formação
Bragantino crest
Bragantino
BGT
Bragantino crest
Bragantino
BGT

Técnico

  • D. Junior

O técnico Dorival Junior comanda o São Paulo nesta partida. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco tricolor, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As novidades do departamento médico serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

Do lado do Bragantino, Vagner Mancini também não tem baixas confirmadas nem relacionados com problemas disciplinares. Nenhum time provável foi publicado pela comissão técnica. Mais informações devem surgir na véspera do confronto.

Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

GRE
D2-1
BOL
E1-1
COR
E1-1
BOL
V3-1
CHA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BGT

BGT - Sequência

COR
D0-2
CAM
D0-1
APR
E1-1
CAM
E2-2
GRE
V1-0
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O São Paulo registra um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas: uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para a Chapecoense no Brasileirão, em 23 de agosto. Antes disso, o Tricolor havia batido o Bolívar por 3 a 1 na Copa Sul-Americana. O time marcou seis gols e sofreu cinco nesse período, com empates por 1 a 1 contra o Bolívar e o Coritiba completando a sequência.

O Bragantino chega em ritmo diferente. A equipe soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi sobre o Grêmio por 1 a 0 no Brasileirão, em 23 de agosto. O Massa Bruta também empatou com o Atlético-MG por 2 a 2 na Copa Sul-Americana e com o Athletico Paranaense por 1 a 1 no campeonato nacional. Ao todo, o clube marcou quatro gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateBragantino
2
1
2
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
FJ
Paulista
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
FJ
Paulista
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 15 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Bragantino, que jogava em casa. Antes disso, em fevereiro de 2026, o Tricolor também venceu por 2 a 1 no Paulista. Nos cinco últimos duelos, o São Paulo leva vantagem com três vitórias contra uma do Bragantino, além de um empate em 2 a 2 em julho de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2415634420+2451
V
D
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2313644521+2445
D
V
V
E
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2413563422+1244
V
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2411853629+741
V
V
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2411673433+139
V
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
2491053428+637
V
E
E
E
E
7
BragantinoBragantinoBGT
2310582823+535
V
E
D
E
E
8
CoritibaCoritibaCOR
249783031-134
V
E
V
D
E
9
Atlético-MGAtlético-MGCAM
239683027+333
E
V
E
V
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
248882624+232
D
D
V
E
E
11
BotafogoBotafogoBOT
238693737030
D
D
E
V
E
12
VitóriaVitóriaVIT
2485112335-1229
D
V
D
D
D
13
São PauloSão PauloSAP
2376102727027
D
E
D
E
D
14
SantosSantosSAN
236893336-326
E
V
D
E
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2367102431-725
D
D
V
E
D
16
InternacionalInternacionalINT
2451092428-425
E
E
E
E
D
17
MirassolMirassolMIR
2366112636-1024
E
D
D
V
E
18
RemoRemoREM
2458112839-1123
D
E
E
D
V
19
VascoVascoVAS
2357112438-1422
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2328132446-2214
V
E
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a 13ª posição, enquanto o Bragantino está em sétimo lugar na tabela.

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