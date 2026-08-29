Brasileirão - Rodada 25 29 de ago. de 2026 - 19:00

Como assistir São Paulo x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Dorival Junior comanda o São Paulo nesta partida. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco tricolor, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As novidades do departamento médico serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

Do lado do Bragantino, Vagner Mancini também não tem baixas confirmadas nem relacionados com problemas disciplinares. Nenhum time provável foi publicado pela comissão técnica. Mais informações devem surgir na véspera do confronto.

Retrospecto recente

O São Paulo registra um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas: uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para a Chapecoense no Brasileirão, em 23 de agosto. Antes disso, o Tricolor havia batido o Bolívar por 3 a 1 na Copa Sul-Americana. O time marcou seis gols e sofreu cinco nesse período, com empates por 1 a 1 contra o Bolívar e o Coritiba completando a sequência.

O Bragantino chega em ritmo diferente. A equipe soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi sobre o Grêmio por 1 a 0 no Brasileirão, em 23 de agosto. O Massa Bruta também empatou com o Atlético-MG por 2 a 2 na Copa Sul-Americana e com o Athletico Paranaense por 1 a 1 no campeonato nacional. Ao todo, o clube marcou quatro gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 15 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Bragantino, que jogava em casa. Antes disso, em fevereiro de 2026, o Tricolor também venceu por 2 a 1 no Paulista. Nos cinco últimos duelos, o São Paulo leva vantagem com três vitórias contra uma do Bragantino, além de um empate em 2 a 2 em julho de 2025.

Classificação

No Brasileirão, o São Paulo ocupa a 13ª posição, enquanto o Bragantino está em sétimo lugar na tabela.

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