







Como assistir São Paulo x Boston River online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre São Paulo e Boston River pela Copa Sul-Americana tem transmissão confirmada. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Do lado do São Paulo, o técnico Dorival Junior ainda não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou a escalação provável para este jogo. Atualizações serão incluídas conforme o departamento médico e a comissão técnica liberem novidades mais próximas do apito inicial.

O Boston River, treinado por Ignacio Ithurralde, também não confirmou nenhuma baixa ou relacionamento até o momento. Não há lista de lesionados, suspensos ou provável time definido disponível. Volte para conferir as novidades à medida que o jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O São Paulo atravessa uma fase delicada. O Tricolor não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, somando dois empates e três derrotas nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Botafogo no Brasileirão, que se seguiu a um empate idêntico com o Millonarios na própria Sul-Americana. Antes disso, o time perdeu para o Fluminense por 2 a 1, foi eliminado pelo Juventude por 3 a 1 na Copa do Brasil e cedeu 3 a 2 para o Corinthians no campeonato nacional. No total, o São Paulo marcou seis gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

O Boston River apresenta um retrospecto de duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi pesada: 3 a 0 para o Cerro Largo na Primera División. Antes disso, o time bateu o O'Higgins por 3 a 2 na Sul-Americana e goleou o Cerro por 4 a 1 no campeonato uruguaio. As derrotas para o Deportivo Maldonado por 2 a 1 e para o Millonarios por 4 a 2 na competição continental completam o ciclo recente. O Boston River marcou dez gols e sofreu também dez nesse período, o que revela uma equipe que cria oportunidades, mas encontra dificuldades para se defender.





Últimos confrontos diretos

SAP Um BOR 1 0 Empate 0 Boston River 0 - 1 São Paulo 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre São Paulo e Boston River nesta edição da Copa Sul-Americana aconteceu em 8 de abril de 2026. O Boston River atuou como mandante e perdeu por 1 a 0 para o Tricolor paulista. Com apenas um encontro no histórico disponível, o São Paulo leva vantagem no duelo direto e chega a este jogo com o resultado anterior a seu favor.





Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o São Paulo ocupa a primeira colocação do grupo, enquanto o Boston River aparece na quarta posição.









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