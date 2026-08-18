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Copa Sul-Americana
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São Paulo x Bolívar: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

São Paulo x Bolívar
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Bolívar
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Copa Sul-Americana - 1/8

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Paulo x Bolívar

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São Paulo
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Formação
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Bolívar
BOL
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Bolívar
BOL

Técnico

  • D. Junior

O técnico Dorival Junior não tem lesionados nem suspensos confirmados no elenco do São Paulo para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No lado do Bolívar, o treinador Vladimir Soria também não registra baixas confirmadas por contusão ou suspensão. Assim como o adversário, o clube boliviano ainda não publicou um time provável. Mais detalhes sobre os grupos serão acrescentados antes do apito inicial.

Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

APR
D1-2
FLA
E1-1
GRE
D2-1
BOL
E1-1
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BOL

BOL - Sequência

REA
D1-0
OPE
V2-1
AUR
V2-4
SAP
E1-1
SAB
V4-1
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O São Paulo acumula zero vitórias, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi o empate por 1 a 1 com o próprio Bolívar na Copa Sul-Americana, em 12 de agosto. Antes disso, o time perdeu para o Grêmio por 2 a 1 no Brasileirão. Nos cinco jogos, o São Paulo marcou cinco gols e sofreu cinco, sem conseguir encadear resultados positivos.

O Bolívar chega em forma mais consistente, com três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o San Antonio Bulo Bulo no Campeonato Boliviano, em 15 de agosto. A equipe também venceu o Aurora por 4 a 2 fora de casa e o Oriente Petrolero por 2 a 1, mostrando eficiência no ataque nas últimas rodadas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateBolívar
1
1
1
Copa Sul-Americana
Bolívar badge
Bolívar
BOL
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Copa Libertadores
Bolívar badge
Bolívar
BOL
4
São Paulo badge
São Paulo
SAP
3
FJ
Copa Libertadores
São Paulo badge
São Paulo
SAP
5
Bolívar badge
Bolívar
BOL
0
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram2/3

O confronto mais recente entre São Paulo e Bolívar aconteceu em 12 de agosto de 2026, pela Copa Sul-Americana, com empate por 1 a 1 no jogo disputado com o Bolívar como mandante. Nos registros disponíveis, os dois times também se encontraram pela Copa Libertadores de 2013: o Bolívar venceu por 4 a 3 em casa, enquanto o São Paulo aplicou 5 a 0 no confronto em solo brasileiro.

Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
São PauloSão PauloSAP
633061+512
V
E
E
E
V
2
O'HigginsO'HigginsOHI
631286+210
V
D
E
V
D
3
MillonariosMillonariosMIL
62227708
D
E
V
E
V
4
Boston RiverBoston RiverBOR
6105512-73
D
V
D
D
D
Próxima Fase

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo ocupa a primeira posição do grupo no momento.

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