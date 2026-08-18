Copa Sul-Americana - 1/8 18 de ago. de 2026 - 20:30

Como assistir São Paulo x Bolívar online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Dorival Junior não tem lesionados nem suspensos confirmados no elenco do São Paulo para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No lado do Bolívar, o treinador Vladimir Soria também não registra baixas confirmadas por contusão ou suspensão. Assim como o adversário, o clube boliviano ainda não publicou um time provável. Mais detalhes sobre os grupos serão acrescentados antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O São Paulo acumula zero vitórias, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi o empate por 1 a 1 com o próprio Bolívar na Copa Sul-Americana, em 12 de agosto. Antes disso, o time perdeu para o Grêmio por 2 a 1 no Brasileirão. Nos cinco jogos, o São Paulo marcou cinco gols e sofreu cinco, sem conseguir encadear resultados positivos.

O Bolívar chega em forma mais consistente, com três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o San Antonio Bulo Bulo no Campeonato Boliviano, em 15 de agosto. A equipe também venceu o Aurora por 4 a 2 fora de casa e o Oriente Petrolero por 2 a 1, mostrando eficiência no ataque nas últimas rodadas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre São Paulo e Bolívar aconteceu em 12 de agosto de 2026, pela Copa Sul-Americana, com empate por 1 a 1 no jogo disputado com o Bolívar como mandante. Nos registros disponíveis, os dois times também se encontraram pela Copa Libertadores de 2013: o Bolívar venceu por 4 a 3 em casa, enquanto o São Paulo aplicou 5 a 0 no confronto em solo brasileiro.

Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 São Paulo SAP 6 3 3 0 6 1 +5 12 V E E E V 2 O'Higgins OHI 6 3 1 2 8 6 +2 10 V D E V D 3 Millonarios MIL 6 2 2 2 7 7 0 8 D E V E V 4 Boston River BOR 6 1 0 5 5 12 -7 3 D V D D D Próxima Fase

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo ocupa a primeira posição do grupo no momento.

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