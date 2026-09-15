Copa Sul-Americana - Quartas de final 15 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir São Paulo x Boca Juniors online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Dorival Junior não tem lesionados ou suspensos confirmados para o São Paulo neste momento. Atualizações sobre a escalação provável serão divulgadas conforme o jogo se aproxima.

Rodolfo Arruabarrena também não tem baixas confirmadas no Boca Juniors. O técnico argentino conta com elenco completo, à espera de informações definitivas antes do confronto.

Retrospecto recente

O São Paulo registra duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 diante do Palmeiras no Brasileirão em 12 de setembro, após já ter perdido para o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Sul-Americana. No período, o time marcou cinco gols e sofreu quatro.

O Boca Juniors soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi o triunfo por 3 a 1 sobre o Central Córdoba de Santiago no Campeonato Argentino, e antes disso a equipe havia batido o São Paulo por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana. O time balançou as redes sete vezes e cedeu três gols no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 9 de setembro de 2026, pela Copa Sul-Americana, com vitória do Boca Juniors por 1 a 0. Antes disso, os clubes se encontraram duas vezes na mesma competição em 2007: o São Paulo venceu em casa por 1 a 0 em 27 de setembro, enquanto o Boca havia levado a melhor por 2 a 1 em 20 de setembro. Nos três jogos registrados, cada equipe soma uma vitória, com o Boca à frente no confronto direto mais recente.

Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 São Paulo SAP 6 3 3 0 6 1 +5 12 V E E E V 2 O'Higgins OHI 6 3 1 2 8 6 +2 10 V D E V D 3 Millonarios MIL 6 2 2 2 7 7 0 8 D E V E V 4 Boston River BOR 6 1 0 5 5 12 -7 3 D V D D D Próxima Fase

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo ocupa a primeira posição do Grupo C. A posição do Boca Juniors na tabela não consta nos dados disponíveis.

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