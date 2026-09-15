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São Paulo x Boca Juniors
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Copa Sul-Americana - Quartas de final

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Paulo x Boca Juniors

Técnico

  • D. Junior

Dorival Junior não tem lesionados ou suspensos confirmados para o São Paulo neste momento. Atualizações sobre a escalação provável serão divulgadas conforme o jogo se aproxima.

Rodolfo Arruabarrena também não tem baixas confirmadas no Boca Juniors. O técnico argentino conta com elenco completo, à espera de informações definitivas antes do confronto.

Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

CHA
D1-0
BGT
V2-1
CAM
V2-0
BOC
D1-0
SEP
D2-0
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BOC

BOC - Sequência

LAN
V1-0
SAR
V0-0
GIM
E2-2
SAP
V1-0
CEC
V3-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O São Paulo registra duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 diante do Palmeiras no Brasileirão em 12 de setembro, após já ter perdido para o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Sul-Americana. No período, o time marcou cinco gols e sofreu quatro.

O Boca Juniors soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi o triunfo por 3 a 1 sobre o Central Córdoba de Santiago no Campeonato Argentino, e antes disso a equipe havia batido o São Paulo por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana. O time balançou as redes sete vezes e cedeu três gols no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateBoca Juniors
1
0
2
Copa Sul-Americana
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Copa Sul-Americana
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
FJ
Copa Sul-Americana
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
2Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 9 de setembro de 2026, pela Copa Sul-Americana, com vitória do Boca Juniors por 1 a 0. Antes disso, os clubes se encontraram duas vezes na mesma competição em 2007: o São Paulo venceu em casa por 1 a 0 em 27 de setembro, enquanto o Boca havia levado a melhor por 2 a 1 em 20 de setembro. Nos três jogos registrados, cada equipe soma uma vitória, com o Boca à frente no confronto direto mais recente.

Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
São PauloSão PauloSAP
633061+512
V
E
E
E
V
2
O'HigginsO'HigginsOHI
631286+210
V
D
E
V
D
3
MillonariosMillonariosMIL
62227708
D
E
V
E
V
4
Boston RiverBoston RiverBOR
6105512-73
D
V
D
D
D
Próxima Fase

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo ocupa a primeira posição do Grupo C. A posição do Boca Juniors na tabela não consta nos dados disponíveis.

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