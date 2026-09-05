Brasileirão - Rodada 26 5 de set. de 2026 - 17:30

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Notícias e prováveis escalações

Dorival Junior comanda o São Paulo neste confronto do Brasileirão. Até o momento, nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para o time paulista, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

Eduardo Dominguez prepara o Atlético-MG para a visita ao Morumbis. Da mesma forma, o clube mineiro não confirmou desfalques por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação projetada foi publicada. Mais novidades sobre o elenco devem surgir nos dias anteriores à partida.

Retrospecto recente

O São Paulo soma dois resultados positivos, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino no Brasileirão em 29 de agosto. Antes disso, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para a Chapecoense em casa no dia 23 de agosto. O time também venceu o Bolívar por 3 a 1 na Copa Sul-Americana e empatou em 1 a 1 com o Coritiba pelo campeonato nacional. O São Paulo tem oscilado entre boas atuações continentais e tropeços domésticos nesta sequência.

O Atlético-MG chega com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco compromissos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil em 2 de setembro. Antes disso, o Galo bateu o Vitória por 2 a 1 no Brasileirão em 29 de agosto. A sequência também inclui um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro na Copa do Brasil, um empate sem gols com o Internacional e um empate por 2 a 2 com o Bragantino na Copa Sul-Americana. O time de Dominguez não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu no Brasileirão em 18 de março de 2026, quando o Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, o São Paulo havia batido o Galo por 2 a 0 no Morumbis em agosto de 2025. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético-MG venceu duas vezes, o São Paulo também venceu duas vezes, e um jogo terminou empatado. Os confrontos incluem ainda um empate por 0 a 0 na Copa do Brasil em setembro de 2024.

Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a oitava posição, enquanto o São Paulo aparece em décimo primeiro lugar.

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