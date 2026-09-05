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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Paulo x Atlético-MG

São Paulo crest
São Paulo
SAP
Formação
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM

Técnico

  • D. Junior

Dorival Junior comanda o São Paulo neste confronto do Brasileirão. Até o momento, nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para o time paulista, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

Eduardo Dominguez prepara o Atlético-MG para a visita ao Morumbis. Da mesma forma, o clube mineiro não confirmou desfalques por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação projetada foi publicada. Mais novidades sobre o elenco devem surgir nos dias anteriores à partida.

Retrospecto recente

SAP

SAP - Sequência

BOL
E1-1
COR
E1-1
BOL
V3-1
CHA
D1-0
BGT
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CAM

CAM - Sequência

BGT
E2-2
INT
E0-0
CRU
E1-1
VIT
V2-1
CRU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O São Paulo soma dois resultados positivos, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino no Brasileirão em 29 de agosto. Antes disso, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para a Chapecoense em casa no dia 23 de agosto. O time também venceu o Bolívar por 3 a 1 na Copa Sul-Americana e empatou em 1 a 1 com o Coritiba pelo campeonato nacional. O São Paulo tem oscilado entre boas atuações continentais e tropeços domésticos nesta sequência.

O Atlético-MG chega com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco compromissos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil em 2 de setembro. Antes disso, o Galo bateu o Vitória por 2 a 1 no Brasileirão em 29 de agosto. A sequência também inclui um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro na Copa do Brasil, um empate sem gols com o Internacional e um empate por 2 a 2 com o Bragantino na Copa Sul-Americana. O time de Dominguez não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São PauloEmpateAtlético-MG
1
3
1
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
FJ
Copa do Brasil
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu no Brasileirão em 18 de março de 2026, quando o Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, o São Paulo havia batido o Galo por 2 a 0 no Morumbis em agosto de 2025. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético-MG venceu duas vezes, o São Paulo também venceu duas vezes, e um jogo terminou empatado. Os confrontos incluem ainda um empate por 0 a 0 na Copa do Brasil em setembro de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2515645021+2951
V
V
D
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2511953932+742
E
V
V
E
E
5
BahiaBahiaBAH
25101053730+740
V
V
E
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
9
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2567122739-1225
D
E
E
D
D
17
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a oitava posição, enquanto o São Paulo aparece em décimo primeiro lugar.

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