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Série B
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São Bernardo x Londrina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

São Bernardo x Londrina
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Série B - Rodada 27

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Bernardo x Londrina

Técnico

  • V. Bergantin

No São Bernardo, o técnico Vinicius Bergantin não tem informações confirmadas sobre desfalques ou retornos para este confronto. A comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável, e atualizações devem ser disponibilizadas conforme a partida se aproxima.

No Londrina, Rogério Micale também não registra baixas confirmadas até o momento. Assim como o adversário, o clube paranaense não divulgou uma lista de relacionados ou prováveis titulares. Mais informações serão adicionadas próximo ao início do jogo.

Retrospecto recente

SAB

SAB - Sequência

BSP
D0-1
FOR
E1-1
NAU
E1-1
GOI
D2-1
PON
V0-2
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LON

LON - Sequência

SPO
D2-1
ATG
E0-0
CEA
D2-1
JUV
E0-0
OPF
D1-2
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O São Bernardo registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe marcou cinco gols e sofreu seis nesse período. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Ponte Preta, fora de casa. Antes disso, o time havia perdido para o Goiás por 2 a 1 e empatado com Náutico e Fortaleza, ambos por 1 a 1.

O Londrina, por sua vez, venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com três derrotas e um empate no período. O time sofreu seis gols e marcou quatro. Na rodada mais recente, perdeu para o Operário-PR por 2 a 1. O único empate sem gols veio contra o Juventude, e o clube foi derrotado por Sport e Ceará, ambas por 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São BernardoEmpateLondrina
1
3
1
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
1
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
3
FJ
Série C
Londrina badge
Londrina
LON
1
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
FJ
Série C
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
2
Londrina badge
Londrina
LON
2
FJ
Série C
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
0
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série C
Londrina badge
Londrina
LON
2
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
0
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do São Bernardo por 3 a 1 jogando em Londrina. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o São Bernardo tem vantagem, com duas vitórias contra uma do Londrina e dois empates. A maioria dos encontros recentes ocorreu na Série C de 2025, com placar agregado favorável ao São Bernardo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2714764724+2349
V
V
V
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2713863022+847
V
V
E
V
E
4
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
6
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
27111063226+643
V
E
V
V
E
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
10
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
11
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
269893629+735
V
D
E
E
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
16
CearáCearáCEA
2787122835-731
D
V
D
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2657143038-822
D
E
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2624201654-3810
D
D
D
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o São Bernardo ocupa a 14ª posição, enquanto o Londrina está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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