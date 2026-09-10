Série B - Rodada 27 10 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir São Bernardo x Londrina online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No São Bernardo, o técnico Vinicius Bergantin não tem informações confirmadas sobre desfalques ou retornos para este confronto. A comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável, e atualizações devem ser disponibilizadas conforme a partida se aproxima.

No Londrina, Rogério Micale também não registra baixas confirmadas até o momento. Assim como o adversário, o clube paranaense não divulgou uma lista de relacionados ou prováveis titulares. Mais informações serão adicionadas próximo ao início do jogo.

Retrospecto recente

O São Bernardo registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe marcou cinco gols e sofreu seis nesse período. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Ponte Preta, fora de casa. Antes disso, o time havia perdido para o Goiás por 2 a 1 e empatado com Náutico e Fortaleza, ambos por 1 a 1.

O Londrina, por sua vez, venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com três derrotas e um empate no período. O time sofreu seis gols e marcou quatro. Na rodada mais recente, perdeu para o Operário-PR por 2 a 1. O único empate sem gols veio contra o Juventude, e o clube foi derrotado por Sport e Ceará, ambas por 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do São Bernardo por 3 a 1 jogando em Londrina. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o São Bernardo tem vantagem, com duas vitórias contra uma do Londrina e dois empates. A maioria dos encontros recentes ocorreu na Série C de 2025, com placar agregado favorável ao São Bernardo.

Classificação

Na tabela da Série B, o São Bernardo ocupa a 14ª posição, enquanto o Londrina está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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