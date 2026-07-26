







Como assistir São Bernardo x Ceará online - Canais de TV e transmissões ao vivo









São Bernardo x Ceará terá transmissão ao vivo pela TV e plataformas de streaming. Confira abaixo os canais e serviços disponíveis para assistir à partida.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Ricardo Catala não tem informações de lesões ou suspensões divulgadas para o São Bernardo. O provável time titular também não foi confirmado pelo clube, e atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

No Ceará, Daniel Paulista também não reportou baixas por lesão ou suspensão até o momento. A escalação provável segue sem confirmação oficial, e mais detalhes sobre o elenco disponível devem ser adicionados nas próximas horas.





Retrospecto recente

O São Bernardo chega ao jogo com três derrotas, dois empates e nenhuma vitória nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Athletic Club-MG, em 23 de julho. Antes disso, o time empatou com o Avaí por 1 a 1 e com o Cuiabá por 2 a 2. Ao longo dessas cinco partidas, o São Bernardo marcou sete gols e sofreu oito.

O Ceará também apresenta números negativos: quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi para o CRB por 1 a 0, em 22 de julho. O time também foi superado pelo Goiás e pelo Juventude, ambos por 2 a 0. Nos cinco jogos, o Ceará marcou apenas dois gols e sofreu seis.





Últimos confrontos diretos

SAB Outros CEA 0 1 Empate 1 Ceará 1 - 1 São Bernardo

São Bernardo 0 - 0 Ceará 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 1/2

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, quando o Ceará recebeu o São Bernardo pela Série B em 21 de março de 2026. Antes disso, os times também ficaram no 0 a 0 pela Copa do Brasil, em 17 de março de 2026, com o São Bernardo como mandante. Nos dois jogos registrados, nenhum time saiu vencedor.





Classificação

Na Série B, o São Bernardo ocupa a décima posição, enquanto o Ceará está na 18ª colocação.









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