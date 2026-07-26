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Série B
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São Bernardo x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

São Bernardo x Ceará
São Bernardo
Ceará
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre São Bernardo e Ceará, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir São Bernardo x Ceará online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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São Bernardo x Ceará terá transmissão ao vivo pela TV e plataformas de streaming. Confira abaixo os canais e serviços disponíveis para assistir à partida.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de São Bernardo x Ceará

São Bernardo crest
São Bernardo
SAB
Formação
Ceará crest
Ceará
CEA
Ceará crest
Ceará
CEA

Técnico

  • R. Catala

O técnico Ricardo Catala não tem informações de lesões ou suspensões divulgadas para o São Bernardo. O provável time titular também não foi confirmado pelo clube, e atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

No Ceará, Daniel Paulista também não reportou baixas por lesão ou suspensão até o momento. A escalação provável segue sem confirmação oficial, e mais detalhes sobre o elenco disponível devem ser adicionados nas próximas horas.


Retrospecto recente

SAB

SAB - Sequência

CRI
D1-0
VLN
D2-1
CUI
E2-2
AVF
E1-1
ATH
D2-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CEA

CEA - Sequência

JUV
D2-0
GOI
D2-0
ATH
E0-0
AMM
E1-1
CRB
D0-1
Gol marcado (sofrido)
1/6
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O São Bernardo chega ao jogo com três derrotas, dois empates e nenhuma vitória nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Athletic Club-MG, em 23 de julho. Antes disso, o time empatou com o Avaí por 1 a 1 e com o Cuiabá por 2 a 2. Ao longo dessas cinco partidas, o São Bernardo marcou sete gols e sofreu oito.

O Ceará também apresenta números negativos: quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi para o CRB por 1 a 0, em 22 de julho. O time também foi superado pelo Goiás e pelo Juventude, ambos por 2 a 0. Nos cinco jogos, o Ceará marcou apenas dois gols e sofreu seis.


Últimos confrontos diretos

SAB

Outros

CEA

0

1

Empate

1

1

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/2
Ambos os times marcam
1/2

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, quando o Ceará recebeu o São Bernardo pela Série B em 21 de março de 2026. Antes disso, os times também ficaram no 0 a 0 pela Copa do Brasil, em 17 de março de 2026, com o São Bernardo como mandante. Nos dois jogos registrados, nenhum time saiu vencedor.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
1911622312+1139
V
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
1910542722+535
V
E
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
1910452722+534
V
D
D
V
D
4
JuventudeJuventudeJUV
199552112+932
D
V
V
E
V
5
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
198652818+1030
D
D
D
V
V
7
GoiásGoiásGOI
198562125-429
E
V
E
V
V
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
197752019+128
V
E
V
D
V
9
SportSportSPO
1961032418+628
E
E
E
D
D
10
São BernardoSão BernardoSAB
197662519+627
D
E
E
D
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
196941817+127
V
E
E
D
V
12
CRBCRBCRB
197572932-326
V
V
E
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
197392424024
V
D
D
E
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
196672420+424
V
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
195951414024
D
D
E
V
E
16
LondrinaLondrinaLON
195592627-120
D
E
E
V
E
17
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
18
CearáCearáCEA
194781622-619
D
E
E
D
D
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1915131331-188
D
E
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na Série B, o São Bernardo ocupa a décima posição, enquanto o Ceará está na 18ª colocação.



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