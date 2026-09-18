Série B - Rodada 29 18 de set. de 2026 - 20:00

Como assistir São Bernardo x Atlético-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No São Bernardo, o técnico Vinicius Bergantin não divulgou o provável time titular, e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no momento. As novidades sobre a equipe devem ser divulgadas próximo à data do jogo.

No Atlético-GO, Roger Silva também não anunciou a escalação provável, e o clube não registrou baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme as informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O São Bernardo soma dois triunfos, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos da Série B, com a vitória mais recente por 2 a 0 sobre o América-MG. A equipe também venceu o Ponte Preta pelo mesmo placar, mas perdeu para o Londrina por 2 a 1. Ao todo, o time marcou sete gols e sofreu sete nas cinco partidas, evidenciando uma campanha equilibrada, porém instável.

O Atlético-GO atravessa uma fase sólida, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. O resultado mais expressivo foi a goleada por 4 a 0 diante do Criciúma, e o Dragão também bateu o Botafogo-SP por 3 a 0. A equipe marcou dez gols e sofreu apenas três nesse período, demonstrando consistência ofensiva e solidez defensiva.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre as equipes nesta temporada aconteceu em 24 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do São Bernardo por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, quando o Dragão atuou como mandante. Com apenas um duelo no histórico disponível, o São Bernardo leva vantagem no retrospecto recente.

Classificação

Na tabela da Série B, o São Bernardo ocupa a 13ª posição, enquanto o Atlético-GO está em 6º lugar.

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