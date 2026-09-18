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Série B
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São Bernardo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

São Bernardo x Atlético-GO
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Saiba onde vai passar o jogo entre São Bernardo e Atlético-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de São Bernardo x Atlético-GO

Técnico

  • V. Bergantin

No São Bernardo, o técnico Vinicius Bergantin não divulgou o provável time titular, e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no momento. As novidades sobre a equipe devem ser divulgadas próximo à data do jogo.

No Atlético-GO, Roger Silva também não anunciou a escalação provável, e o clube não registrou baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme as informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

SAB

SAB - Sequência

NAU
E1-1
GOI
D2-1
PON
V0-2
LON
D1-2
AMM
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ATG

ATG - Sequência

BSP
V3-0
AVF
V0-1
JUV
E2-2
CEA
V2-1
CRI
V4-0
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O São Bernardo soma dois triunfos, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos da Série B, com a vitória mais recente por 2 a 0 sobre o América-MG. A equipe também venceu o Ponte Preta pelo mesmo placar, mas perdeu para o Londrina por 2 a 1. Ao todo, o time marcou sete gols e sofreu sete nas cinco partidas, evidenciando uma campanha equilibrada, porém instável.

O Atlético-GO atravessa uma fase sólida, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. O resultado mais expressivo foi a goleada por 4 a 0 diante do Criciúma, e o Dragão também bateu o Botafogo-SP por 3 a 0. A equipe marcou dez gols e sofreu apenas três nesse período, demonstrando consistência ofensiva e solidez defensiva.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

São BernardoEmpateAtlético-GO
1
0
0
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
FJ
1Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O único confronto registrado entre as equipes nesta temporada aconteceu em 24 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do São Bernardo por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, quando o Dragão atuou como mandante. Com apenas um duelo no histórico disponível, o São Bernardo leva vantagem no retrospecto recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2814864825+2350
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2814684031+948
E
V
D
V
E
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
28121063626+1046
V
V
E
V
V
7
CRBCRBCRB
2813694240+245
V
D
V
V
D
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
SportSportSPO
28101173728+941
D
V
D
D
V
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
11
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
12
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
28108103931+838
V
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2888122936-732
E
D
V
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2887133135-431
D
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2877143839-128
V
V
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2845192148-2717
D
V
D
V
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2824221662-4610
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o São Bernardo ocupa a 13ª posição, enquanto o Atlético-GO está em 6º lugar.

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