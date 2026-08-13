Copa Libertadores - 1/8 13 de ago. de 2026 - 20:30

Como assistir Rosario Central x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Jorge Almiron não tem lesionados nem suspensos confirmados para o Rosario Central, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Corinthians, Fernando Diniz também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como o adversário, o clube ainda não divulgou o time provável, e a lista de relacionados deve ser atualizada antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Rosario Central soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio diante do Aldosivi por 2 a 1, no dia 7 de agosto, pelo Campeonato Argentino. O time também venceu o River Plate por 1 a 0 fora de casa. As duas derrotas foram para o Belgrano, por 2 a 1, e para o Estudiantes, por 3 a 0 na Copa da Argentina.

O Corinthians registra duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino no Brasileirão, em 9 de agosto. O clube também bateu o Internacional por 2 a 1 na Copa do Brasil, depois de ter perdido para o mesmo adversário por 2 a 0 no jogo de ida. Ao todo, o Timão marcou sete gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Rosario Central e Corinthians não estão disponíveis na base de dados atual. As informações serão incluídas assim que estiverem disponíveis.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Corinthians lidera o grupo na primeira posição, enquanto o Rosario Central ocupa o segundo lugar.

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