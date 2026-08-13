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Copa Libertadores
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Rosario Central x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Rosario Central x Corinthians
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Saiba onde vai passar o jogo entre Rosario Central e Corinthians, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Libertadores - 1/8

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Rosario Central x Corinthians

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Rosario Central
ROS
Formação
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Corinthians
COR
Corinthians crest
Corinthians
COR

Técnico

  • J. Almiron

O técnico Jorge Almiron não tem lesionados nem suspensos confirmados para o Rosario Central, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Corinthians, Fernando Diniz também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como o adversário, o clube ainda não divulgou o time provável, e a lista de relacionados deve ser atualizada antes do apito inicial.

Retrospecto recente

ROS

ROS - Sequência

EST
D3-0
BEL
D2-1
RAC
E0-0
RIV
V0-1
ALD
V2-1
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COR

COR - Sequência

BAH
E1-1
APR
E0-0
INT
D2-0
INT
V2-1
BGT
V0-2
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Rosario Central soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio diante do Aldosivi por 2 a 1, no dia 7 de agosto, pelo Campeonato Argentino. O time também venceu o River Plate por 1 a 0 fora de casa. As duas derrotas foram para o Belgrano, por 2 a 1, e para o Estudiantes, por 3 a 0 na Copa da Argentina.

O Corinthians registra duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino no Brasileirão, em 9 de agosto. O clube também bateu o Internacional por 2 a 1 na Copa do Brasil, depois de ter perdido para o mesmo adversário por 2 a 0 no jogo de ida. Ao todo, o Timão marcou sete gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Rosario Central e Corinthians não estão disponíveis na base de dados atual. As informações serão incluídas assim que estiverem disponíveis.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Corinthians lidera o grupo na primeira posição, enquanto o Rosario Central ocupa o segundo lugar.

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