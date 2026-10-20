Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

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Notícias e prováveis escalações

A Roma deve entrar em campo com Pierluigi Gollini no gol, protegido por uma linha defensiva formada por Gianluca Mancini, Evan N'Dicka e Mario Hermoso. No meio-campo, a projeção aponta para Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé, Nahuel Molina, Marten de Roon, Niccolò Pisilli e Wesley, com Donyell Malen na referência ofensiva. Gasperini não poderá contar com Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Koné e Paulo Dybala, todos listados como lesionados.

O Slovan Bratislava deverá iniciar com Dominik Takáč entre as traves, com Kenan Bajrić, Svetozar Marković, Sandro Cruz e Cesar Blackman na defesa. Suleiman Camara, Peter Pokorný, Tigran Barseghyan e Alen Mustafić estão projetados no meio-campo, com Christian Martinez e Adam Griger formando o ataque. Mykola Kukharevych é a única baixa confirmada para o time visitante. Atualizações serão adicionadas conforme o horário da partida se aproximar.

Retrospecto recente

A Roma soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Genoa na Serie A, que trouxe uma folha em branco bem-vinda. Antes disso, a equipe sofreu a derrota por 4 a 3 para o Real Madrid na Champions League, após um empate sem gols com o Como no campeonato. Mais cedo na sequência, a Roma empatou por 2 a 2 com a Inter e venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa. No total dessas cinco partidas, o time marcou oito gols e sofreu sete.

O Slovan Bratislava registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma goleada de 3 a 0 sobre o Spartak Trnava na 1. Liga eslovaca, embora isso tenha vindo logo após a pesada derrota por 3 a 0 para o Stuttgart na Champions League. Antes disso, o time empatou por 1 a 1 com o Skalica e venceu o Komarno por 2 a 1 fora de casa. Ao todo, o Slovan marcou oito gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes, ambas na fase de qualificação da Liga Europa em agosto de 2011. O confronto mais recente terminou em 1 a 1 no Estádio Olímpico de Roma, enquanto o Slovan havia vencido a partida de ida por 1 a 0 em casa. No agregado das duas partidas, cada equipe marcou um gol em seu próprio estádio, e nenhum dos times venceu no campo do adversário nessa série limitada.

Classificação

Na tabela atual da Champions League, a Roma ocupa a 25ª posição, enquanto o Slovan Bratislava está em 36º lugar.

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