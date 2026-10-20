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Roma x Slovan Bratislava: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Roma x Slovan Bratislava
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Slovan Bratislava
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Roma x Slovan Bratislava

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoN. PisilliN. PisilliL. PellegriniL. PellegriniM. SouleM. SouleN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de Roonteam-logoWesleyD. MalenD. MalenD. TakacD. TakacK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyT. BarseghyanT. BarseghyanA. MustaficA. MustaficC. MartinezC. MartinezA. GrigerA. Griger
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-4-2-1
Roma

Time titular

Slovan Bratislava

Técnico

  • G. Gasperini
  • Yaya Touré

A Roma deve entrar em campo com Pierluigi Gollini no gol, protegido por uma linha defensiva formada por Gianluca Mancini, Evan N'Dicka e Mario Hermoso. No meio-campo, a projeção aponta para Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé, Nahuel Molina, Marten de Roon, Niccolò Pisilli e Wesley, com Donyell Malen na referência ofensiva. Gasperini não poderá contar com Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Koné e Paulo Dybala, todos listados como lesionados.

O Slovan Bratislava deverá iniciar com Dominik Takáč entre as traves, com Kenan Bajrić, Svetozar Marković, Sandro Cruz e Cesar Blackman na defesa. Suleiman Camara, Peter Pokorný, Tigran Barseghyan e Alen Mustafić estão projetados no meio-campo, com Christian Martinez e Adam Griger formando o ataque. Mykola Kukharevych é a única baixa confirmada para o time visitante. Atualizações serão adicionadas conforme o horário da partida se aproximar.

Retrospecto recente

ROM

ROM - Sequência

TOR
V0-2
INT
E2-2
COM
E0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SBR

SBR - Sequência

MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
E1-1
STU
D0-3
TRN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Roma soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Genoa na Serie A, que trouxe uma folha em branco bem-vinda. Antes disso, a equipe sofreu a derrota por 4 a 3 para o Real Madrid na Champions League, após um empate sem gols com o Como no campeonato. Mais cedo na sequência, a Roma empatou por 2 a 2 com a Inter e venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa. No total dessas cinco partidas, o time marcou oito gols e sofreu sete.

O Slovan Bratislava registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma goleada de 3 a 0 sobre o Spartak Trnava na 1. Liga eslovaca, embora isso tenha vindo logo após a pesada derrota por 3 a 0 para o Stuttgart na Champions League. Antes disso, o time empatou por 1 a 1 com o Skalica e venceu o Komarno por 2 a 1 fora de casa. Ao todo, o Slovan marcou oito gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

RomaEmpateSlovan Bratislava
0
1
1
Liga Europa
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FJ
Liga Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes, ambas na fase de qualificação da Liga Europa em agosto de 2011. O confronto mais recente terminou em 1 a 1 no Estádio Olímpico de Roma, enquanto o Slovan havia vencido a partida de ida por 1 a 0 em casa. No agregado das duas partidas, cada equipe marcou um gol em seu próprio estádio, e nenhum dos times venceu no campo do adversário nessa série limitada.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela atual da Champions League, a Roma ocupa a 25ª posição, enquanto o Slovan Bratislava está em 36º lugar.

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