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Liga dos Campeões
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Roma x Real Madrid
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Real Madrid
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Roma e Real Madrid, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Roma x Real Madrid

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaM. KoneM. KoneD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

A Roma deve entrar em campo com Mile Svilar na meta, tendo Gianluca Mancini, Mario Hermoso e Evan N'Dicka na defesa. Wesley e Devyne Rensch atuam pelas laterais, enquanto Marten de Roon e Manu Kone formam o meio-campo. Matias Soule, Paulo Dybala e Donyell Malen completam o onze projetado por Gasperini. Não há lesionados ou suspensos confirmados no momento; atualizações serão adicionadas conforme a proximidade do jogo.

Jose Mourinho escala o Real Madrid com Thibaut Courtois no gol e uma linha defensiva formada por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Denzel Dumfries. Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold e Federico Valverde compõem o meio, com Brahim Diaz e Yan Diomande no apoio. Kylian Mbappe lidera o ataque merengue. Assim como no lado romano, não há baixas confirmadas por lesão ou suspensão.

Retrospecto recente

ROM

ROM - Sequência

ATA
V2-1
FB
E1-1
TOR
V0-2
INT
E2-2
COM
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
VIL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Roma chega ao jogo com um retrospecto recente de duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols contra o Como no Campeonato Italiano. Antes disso, a equipe empatou em 2 a 2 com a Inter de Milão e venceu o Torino por 2 a 0. No total, a Roma marcou seis gols e sofreu quatro nesse período, com um empate na Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe por 1 a 1.

O Real Madrid apresenta forma superior, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Mourinho venceu o Villarreal por 1 a 0 na rodada mais recente da La Liga. A única derrota veio contra o Atlético de Madrid por 2 a 1, mas o clube respondeu com triunfos expressivos, incluindo um 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e uma vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões. No total, o Real Madrid marcou dez gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

RomaEmpateReal Madrid
1
0
4
Amistosos de clubes
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
2Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O histórico recente entre os dois clubes é amplamente favorável ao Real Madrid. Nos últimos encontros registrados, os espanhóis saíram vencedores na maioria das vezes, com resultados que incluem vitórias por 2 a 0 e 3 a 0 em disputas anteriores da Liga dos Campeões. O confronto mais recente terminou em empate por 2 a 2 em um amistoso de pré-temporada em 2019. A série reforça o peso histórico que o Real Madrid carrega neste duelo, ainda que a Roma tenha mostrado capacidade de competir em alto nível no Stadio Olimpico.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da fase de liga da Liga dos Campeões, a Roma ocupa a 17ª posição, enquanto o Real Madrid está em 13º. Ambas as equipes ainda têm margem para avançar na competição, o que torna este confronto direto especialmente relevante para as pretensões de classificação dos dois clubes.

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