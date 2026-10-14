Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Como assistir Roma x Real Madrid online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

A Roma deve entrar em campo com Mile Svilar na meta, tendo Gianluca Mancini, Mario Hermoso e Evan N'Dicka na defesa. Wesley e Devyne Rensch atuam pelas laterais, enquanto Marten de Roon e Manu Kone formam o meio-campo. Matias Soule, Paulo Dybala e Donyell Malen completam o onze projetado por Gasperini. Não há lesionados ou suspensos confirmados no momento; atualizações serão adicionadas conforme a proximidade do jogo.

Jose Mourinho escala o Real Madrid com Thibaut Courtois no gol e uma linha defensiva formada por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Denzel Dumfries. Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold e Federico Valverde compõem o meio, com Brahim Diaz e Yan Diomande no apoio. Kylian Mbappe lidera o ataque merengue. Assim como no lado romano, não há baixas confirmadas por lesão ou suspensão.

Retrospecto recente

A Roma chega ao jogo com um retrospecto recente de duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols contra o Como no Campeonato Italiano. Antes disso, a equipe empatou em 2 a 2 com a Inter de Milão e venceu o Torino por 2 a 0. No total, a Roma marcou seis gols e sofreu quatro nesse período, com um empate na Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe por 1 a 1.

O Real Madrid apresenta forma superior, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Mourinho venceu o Villarreal por 1 a 0 na rodada mais recente da La Liga. A única derrota veio contra o Atlético de Madrid por 2 a 1, mas o clube respondeu com triunfos expressivos, incluindo um 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e uma vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões. No total, o Real Madrid marcou dez gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes é amplamente favorável ao Real Madrid. Nos últimos encontros registrados, os espanhóis saíram vencedores na maioria das vezes, com resultados que incluem vitórias por 2 a 0 e 3 a 0 em disputas anteriores da Liga dos Campeões. O confronto mais recente terminou em empate por 2 a 2 em um amistoso de pré-temporada em 2019. A série reforça o peso histórico que o Real Madrid carrega neste duelo, ainda que a Roma tenha mostrado capacidade de competir em alto nível no Stadio Olimpico.

Classificação

Na tabela da fase de liga da Liga dos Campeões, a Roma ocupa a 17ª posição, enquanto o Real Madrid está em 13º. Ambas as equipes ainda têm margem para avançar na competição, o que torna este confronto direto especialmente relevante para as pretensões de classificação dos dois clubes.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.