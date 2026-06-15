



Copa do Mundo - G Los Angeles Stadium





Como assistir República Islâmica do Irã x Nova Zelândia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Irã e Nova Zelândia pela Copa do Mundo 2026 será transmitida pela Caze TV. Veja abaixo o canal disponível para assistir ao jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Amir Ghalenoei deve escalar o Irã com Alireza Beiranvand no gol, uma linha defensiva formada por Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi e Aria Yousefi, e um meio-campo com Saeid Ezatolahi e Mohammad Mohebi. Saman Ghoddos e Mehdi Ghayedi atuam mais avançados, com Amirhossein Hosseinzadeh e Mehdi Taremi na frente. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco iraniano.

Pela Nova Zelândia, Darren Bazeley deve utilizar Max Crocombe na meta, com Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman e Liberato Cacace na defesa. O meio-campo conta com Marko Stamenic, Matthew Garbett e Joe Bell, enquanto Sarpreet Singh, Elijah Just e Chris Wood formam o ataque. Assim como o Irã, os All Whites não registram baixas por contusão ou suspensão até o momento.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Irã chega ao torneio em boa fase, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A seleção iraniana marcou 10 gols e sofreu apenas três nesse período. A vitória mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Mali em 4 de junho, e o time também goleou a Costa Rica por 5 a 0 em março. As únicas derrotas vieram contra a Nigéria, por 2 a 1, e um empate sem gols contra o Uzbequistão em novembro de 2025, contabilizado como derrota.

A Nova Zelândia, por sua vez, atravessa um momento irregular. Os All Whites venceram apenas um dos últimos cinco jogos, uma goleada por 4 a 1 sobre o Chile em março de 2026. Desde então, o desempenho piorou: a seleção perdeu para a Inglaterra por 1 a 0 em 6 de junho, foi derrotada pelo Haiti por 4 a 0 em 3 de junho, e também caiu diante da Finlândia e do Equador. A equipe sofreu nove gols nos últimos quatro jogos.





Últimos confrontos diretos

Os dados dos últimos cinco confrontos diretos entre Irã e Nova Zelândia não estão disponíveis. Mais informações sobre o histórico entre as seleções serão acrescentadas quando disponíveis.





Classificação

No Grupo G da Copa do Mundo 2026, o Irã ocupa a terceira posição e a Nova Zelândia aparece em quarto lugar na tabela.









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