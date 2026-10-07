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Remo x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Brasileirão - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Remo x Grêmio

Técnico

  • T. Carpini

No Remo, o técnico Thiago Carpini não tem informações confirmadas sobre desfalques ou a provável escalação no momento. O clube deve divulgar atualizações mais próximas da data do jogo.

No Grêmio, a situação é semelhante: Renato Gaúcho ainda não tem lista de contusionados ou suspensos divulgada oficialmente. As informações sobre o time titular serão acrescentadas conforme forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

REM

REM - Sequência

FLU
D2-1
COR
D2-3
FLA
D0-1
BAH
D2-1
SAN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
GRE

GRE - Sequência

INT
V3-1
VIT
D1-0
VAS
D1-2
BOT
D3-2
SEP
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Remo chega para este confronto sem uma vitória sequer nas últimas cinco partidas pelo Brasileirão. A equipe perdeu para Santos, Bahia, Flamengo, Coritiba e Fluminense nesse período, sofrendo dez gols e marcando apenas seis. A derrota mais recente foi para o Santos por 2 a 1, resultado que manteve o time na lanterna da competição.

O Grêmio também atravessa um ciclo irregular. Em seus últimos cinco jogos, o time de Renato Gaúcho somou uma vitória, um empate e três derrotas. O ponto positivo mais recente foi o 0 a 0 diante do Palmeiras, mas as derrotas para Botafogo por 3 a 2 e para o Vasco por 2 a 1 mostram a fragilidade defensiva da equipe em determinados momentos. O único triunfo no período veio na Copa do Brasil, com goleada de 3 a 1 sobre o Internacional.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

RemoEmpateGrêmio
0
1
0
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
Remo badge
Remo
REM
0
FJ
0Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O histórico recente entre as duas equipes é bastante limitado nos dados disponíveis. O confronto mais recente aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com o Grêmio recebendo o Remo em casa e o jogo terminando em 0 a 0. Este será, portanto, apenas o segundo encontro entre os clubes no período analisado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
5
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2813694240+245
V
D
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
São PauloSão PauloSAP
28106123332+136
D
V
D
V
V
11
BragantinoBragantinoBGT
28106123332+136
D
D
E
D
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2896132842-1433
D
E
V
D
D
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2888122932-332
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2878133038-829
E
D
D
D
V
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio está na 17ª colocação. A proximidade entre os dois times na tabela torna este confronto direto especialmente relevante na luta para se afastar da parte inferior da classificação.

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