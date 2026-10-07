Brasileirão - Rodada 29 7 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Remo x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Remo, o técnico Thiago Carpini não tem informações confirmadas sobre desfalques ou a provável escalação no momento. O clube deve divulgar atualizações mais próximas da data do jogo.

No Grêmio, a situação é semelhante: Renato Gaúcho ainda não tem lista de contusionados ou suspensos divulgada oficialmente. As informações sobre o time titular serão acrescentadas conforme forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Remo chega para este confronto sem uma vitória sequer nas últimas cinco partidas pelo Brasileirão. A equipe perdeu para Santos, Bahia, Flamengo, Coritiba e Fluminense nesse período, sofrendo dez gols e marcando apenas seis. A derrota mais recente foi para o Santos por 2 a 1, resultado que manteve o time na lanterna da competição.

O Grêmio também atravessa um ciclo irregular. Em seus últimos cinco jogos, o time de Renato Gaúcho somou uma vitória, um empate e três derrotas. O ponto positivo mais recente foi o 0 a 0 diante do Palmeiras, mas as derrotas para Botafogo por 3 a 2 e para o Vasco por 2 a 1 mostram a fragilidade defensiva da equipe em determinados momentos. O único triunfo no período veio na Copa do Brasil, com goleada de 3 a 1 sobre o Internacional.

Últimos confrontos diretos

Confrontos Empate 0 1 0 Brasileirão Grêmio GRE 0 Remo REM 0 FJ 0 Gols marcados 0 Jogos sobre 2.5 gols 0 / 1 Ambas as equipes marcaram 0 / 1

O histórico recente entre as duas equipes é bastante limitado nos dados disponíveis. O confronto mais recente aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com o Grêmio recebendo o Remo em casa e o jogo terminando em 0 a 0. Este será, portanto, apenas o segundo encontro entre os clubes no período analisado.

Classificação

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio está na 17ª colocação. A proximidade entre os dois times na tabela torna este confronto direto especialmente relevante na luta para se afastar da parte inferior da classificação.

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