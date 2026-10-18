Brasileirão - Rodada 31 18 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Remo x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Thiago Carpini ainda não divulgou informações sobre lesionados ou suspensos no Remo. Não há escalação provável confirmada até o momento, e as atualizações devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

No Bragantino, Vagner Mancini também não confirmou a equipe titular nem apresentou dados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Mais informações sobre o time visitante serão adicionadas conforme o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

O Remo chega sem vitórias nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, com dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 diante do Vasco, que seguiu outro empate por 1 a 1 contra o Grêmio. Nas três partidas anteriores, o time sofreu derrotas para Santos (1 a 2), Bahia (2 a 1) e Flamengo (0 a 1).

O Bragantino apresenta desempenho mais variado, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi expressiva: 4 a 2 sobre o Cruzeiro. Antes disso, o time empatou com o Mirassol (1 a 1), perdeu para o Atlético-MG (1 a 0), foi derrotado pelo Flamengo (2 a 1) e empatou com o Botafogo (1 a 1).

Últimos confrontos diretos

Confrontos Empate 0 0 1 Brasileirão Bragantino BGT 4 Remo REM 2 FJ 2 Gols marcados 4 Jogos sobre 2.5 gols 1 / 1 Ambas as equipes marcaram 1 / 1

O confronto mais recente entre as equipes foi registrado em 19 de abril de 2026, quando o Bragantino recebeu o Remo pelo Brasileirão e venceu por 4 a 2. O histórico disponível entre os clubes conta com apenas esse encontro nos registros mais recentes.

Classificação

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Bragantino está em 9º lugar na tabela.

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