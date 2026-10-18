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Remo x Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Remo x Bragantino

Técnico

  • T. Carpini

Thiago Carpini ainda não divulgou informações sobre lesionados ou suspensos no Remo. Não há escalação provável confirmada até o momento, e as atualizações devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

No Bragantino, Vagner Mancini também não confirmou a equipe titular nem apresentou dados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Mais informações sobre o time visitante serão adicionadas conforme o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

REM

REM - Sequência

FLA
D0-1
BAH
D2-1
SAN
D1-2
GRE
E1-1
VAS
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BGT

BGT - Sequência

BOT
E1-1
FLA
D2-1
CAM
D1-0
MIR
E1-1
CRU
V4-2
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Remo chega sem vitórias nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, com dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 diante do Vasco, que seguiu outro empate por 1 a 1 contra o Grêmio. Nas três partidas anteriores, o time sofreu derrotas para Santos (1 a 2), Bahia (2 a 1) e Flamengo (0 a 1).

O Bragantino apresenta desempenho mais variado, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi expressiva: 4 a 2 sobre o Cruzeiro. Antes disso, o time empatou com o Mirassol (1 a 1), perdeu para o Atlético-MG (1 a 0), foi derrotado pelo Flamengo (2 a 1) e empatou com o Botafogo (1 a 1).

Últimos confrontos diretos

Confrontos

RemoEmpateBragantino
0
0
1
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
4
Remo badge
Remo
REM
2
FJ
2Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O confronto mais recente entre as equipes foi registrado em 19 de abril de 2026, quando o Bragantino recebeu o Remo pelo Brasileirão e venceu por 4 a 2. O histórico disponível entre os clubes conta com apenas esse encontro nos registros mais recentes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
6
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
7
CruzeiroCruzeiroCRU
30146104644+248
D
V
V
D
V
8
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
9
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
30117123835+340
V
E
D
D
E
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Remo ocupa a 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Bragantino está em 9º lugar na tabela.

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