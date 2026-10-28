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Prováveis escalações de Remo x Botafogo

Técnico

  • T. Carpini

Retrospecto recente

REM

REM - Sequência

SAN
D1-2
GRE
E1-1
VAS
E0-0
BGT
E1-1
CRU
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BOT

BOT - Sequência

MIR
D2-0
VAS
D1-2
COR
E1-1
CHA
V1-0
INT
D3-0
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Últimos confrontos diretos

Confrontos

RemoEmpateBotafogo
1
0
2
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
Remo badge
Remo
REM
2
FJ
Série B
Remo badge
Remo
REM
0
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
FJ
Série B
Botafogo badge
Botafogo
BOT
3
Remo badge
Remo
REM
0
FJ
2Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram1/3

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3221746427+3770
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3220935622+3469
V
V
V
V
E
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3214995041+951
D
D
D
V
V
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
32148104438+650
D
V
V
E
V
7
BahiaBahiaBAH
32131184540+550
E
D
V
D
D
8
SantosSantosSAN
321210104947+246
E
V
D
E
V
9
São PauloSão PauloSAP
32127133736+143
E
V
V
D
D
10
BragantinoBragantinoBGT
32118133938+141
D
E
V
E
D
11
BotafogoBotafogoBOT
32109134451-739
D
V
E
D
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
32811133640-435
V
D
E
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
32810143544-934
V
D
E
E
E
18
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3149183263-3121
V
D
D
D
E
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Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
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