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Técnico
- T. Carpini
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Confrontos
2Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram1/3
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|32
|21
|7
|4
|64
|27
|+37
|70
V
V
V
E
V
|2
|32
|20
|9
|3
|56
|22
|+34
|69
V
V
V
V
E
|3
|32
|16
|6
|10
|51
|46
|+5
|54
V
V
D
V
V
|4
|32
|15
|9
|8
|50
|38
|+12
|54
E
D
V
E
V
|5
|32
|14
|9
|9
|50
|41
|+9
|51
D
D
D
V
V
|6
|32
|14
|8
|10
|44
|38
|+6
|50
D
V
V
E
V
|7
|32
|13
|11
|8
|45
|40
|+5
|50
E
D
V
D
D
|8
|32
|12
|10
|10
|49
|47
|+2
|46
E
V
D
E
V
|9
|32
|12
|7
|13
|37
|36
|+1
|43
E
V
V
D
D
|10
|32
|11
|8
|13
|39
|38
|+1
|41
D
E
V
E
D
|11
|32
|10
|9
|13
|44
|51
|-7
|39
D
V
E
D
D
|12
|32
|10
|9
|13
|38
|50
|-12
|39
D
D
E
D
D
|13
|31
|10
|8
|13
|39
|45
|-6
|38
V
D
E
V
V
|14
|32
|10
|8
|14
|35
|46
|-11
|38
E
E
D
V
D
|15
|32
|9
|10
|13
|37
|45
|-8
|37
E
V
D
E
V
|16
|32
|8
|11
|13
|36
|40
|-4
|35
V
D
E
V
D
|17
|32
|8
|10
|14
|35
|44
|-9
|34
V
D
E
E
E
|18
|32
|8
|9
|15
|34
|42
|-8
|33
D
E
D
D
D
|19
|32
|5
|11
|16
|34
|50
|-16
|26
D
E
E
E
D
|20
|31
|4
|9
|18
|32
|63
|-31
|21
V
D
D
D
E
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