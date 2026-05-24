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Remo x Athletico Paranaense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Remo x Athletico Paranaense
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Saiba onde vai passar o jogo entre Remo e Athletico Paranaense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Remo x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Remo x Athletico Paranaense

Remo crest
Remo
REM
Formação
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR

Técnico

  • L. Conde

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

REM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

APR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5


Últimos confrontos diretos

REM

Outros

APR

1

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/4
Ambos os times marcam
4/4


Classificação



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