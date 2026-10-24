Major League Soccer - Rodada 31 24 de out. de 2026 - 17:30 Sports Illustrated Stadium

Como assistir Red Bull New York x Inter Miami CF online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Red Bull New York, o técnico Michael Bradley não divulgou a escalação provável nem informou lesionados ou suspensos até o momento. Mais detalhes sobre o elenco disponível devem ser confirmados próximo ao início da partida.

No Inter Miami, a situação é semelhante: Kily González também não antecipou o time titular nem apontou baixas. As atualizações serão incluídas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Red Bull New York atravessa sequência irregular, com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe marcou sete gols e sofreu sete no período, sendo que a derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Toronto FC. O único resultado expressivo foi a goleada por 4 a 1 sobre o San Diego FC, mas as quedas para DC United e St. Louis City, esta por 3 a 0, evidenciam a instabilidade da equipe.

O Inter Miami, por sua vez, vem em ritmo forte: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O time marcou dez gols e sofreu apenas quatro, com destaque para o placar de 4 a 0 sobre o DC United e a vitória por 3 a 1 diante do Atlanta United no jogo mais recente. A única derrota no período foi por 2 a 1 para o Columbus Crew.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as equipes favorece o Inter Miami. No encontro mais recente, disputado em abril de 2026, as equipes empataram por 2 a 2 com o Miami como mandante. Antes disso, o Miami aplicou 5 a 1 no Red Bull New York em julho de 2025 e 4 a 1 em maio do mesmo ano, também jogando em casa. Nos cinco confrontos analisados, o Red Bull New York venceu apenas uma vez, por 4 a 0 em março de 2024, enquanto o Miami soma três vitórias e um empate.

Classificação

Na conferência leste da MLS, o Inter Miami ocupa a segunda colocação, enquanto o Red Bull New York figura apenas na nona posição, o que torna esse confronto ainda mais desequilibrado em termos de momento e classificação.

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