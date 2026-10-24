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Red Bull New York x Inter Miami CF: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Major League Soccer

Red Bull New York x Inter Miami CF
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Saiba onde vai passar o jogo entre Red Bull New York e Inter Miami CF, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Red Bull New York x Inter Miami CF

Técnico

  • M. Bradley

No Red Bull New York, o técnico Michael Bradley não divulgou a escalação provável nem informou lesionados ou suspensos até o momento. Mais detalhes sobre o elenco disponível devem ser confirmados próximo ao início da partida.

No Inter Miami, a situação é semelhante: Kily González também não antecipou o time titular nem apontou baixas. As atualizações serão incluídas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

RNY

RNY - Sequência

NYC
V0-1
STL
D0-3
SDI
V4-1
DCU
D2-1
TFC
D0-2
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIA

MIA - Sequência

SDI
E2-2
COL
D2-1
DCU
V4-0
NYC
V2-0
ATL
V1-3
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Red Bull New York atravessa sequência irregular, com duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe marcou sete gols e sofreu sete no período, sendo que a derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Toronto FC. O único resultado expressivo foi a goleada por 4 a 1 sobre o San Diego FC, mas as quedas para DC United e St. Louis City, esta por 3 a 0, evidenciam a instabilidade da equipe.

O Inter Miami, por sua vez, vem em ritmo forte: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O time marcou dez gols e sofreu apenas quatro, com destaque para o placar de 4 a 0 sobre o DC United e a vitória por 3 a 1 diante do Atlanta United no jogo mais recente. A única derrota no período foi por 2 a 1 para o Columbus Crew.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Red Bull New YorkEmpateInter Miami CF
1
1
3
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
2
FJ
Major League Soccer
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
FJ
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
1
FJ
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
6
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
2
FJ
Major League Soccer
Red Bull New York badge
Red Bull New York
RNY
4
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
FJ
10Gols marcados17
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O histórico recente entre as equipes favorece o Inter Miami. No encontro mais recente, disputado em abril de 2026, as equipes empataram por 2 a 2 com o Miami como mandante. Antes disso, o Miami aplicou 5 a 1 no Red Bull New York em julho de 2025 e 4 a 1 em maio do mesmo ano, também jogando em casa. Nos cinco confrontos analisados, o Red Bull New York venceu apenas uma vez, por 4 a 0 em março de 2024, enquanto o Miami soma três vitórias e um empate.

Classificação

Leste

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Nashville SCNashville SCNSC
3020736423+4167
E
V
V
V
V
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
30151057351+2255
V
V
V
D
E
3
New England RevolutionNew England RevolutionNER
30164104941+852
V
V
D
D
V
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
30146105244+848
D
D
V
V
V
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
3013895345+847
E
D
V
D
V
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
30137106148+1346
E
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
30125135870-1241
V
E
V
D
D
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
30109116271-939
V
D
D
V
D
9
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
30106143956-1736
D
D
V
D
V
10
Toronto FCToronto FCTFC
30812104655-936
V
E
V
D
D
11
Columbus CrewColumbus CrewCOL
30105154647-135
V
V
D
V
V
12
New York City FCNew York City FCNYC
30810124341+234
E
D
D
E
D
13
DC UnitedDC UnitedDCU
30712113853-1533
D
D
V
D
E
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3086163751-1430
D
V
D
E
V
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3067173660-2425
E
D
D
V
D
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

Na conferência leste da MLS, o Inter Miami ocupa a segunda colocação, enquanto o Red Bull New York figura apenas na nona posição, o que torna esse confronto ainda mais desequilibrado em termos de momento e classificação.

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