Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoMalaga
Assista aqui! Caze TVAssista aqui! Amazon Prime Video
GOAL-e

Com o apoio de

Real Madrid x Malaga: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do La Liga

Real Madrid x Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga

Saiba onde vai passar o jogo entre Real Madrid e Malaga, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
La Liga - Rodada 3
Estadio Bernabeu

Como assistir Real Madrid x Malaga online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Caze TV

Caze TV

Assista aqui

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Real Madrid x Malaga

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formação
Malaga crest
Malaga
MAL
4-2-3-1
1T. Courtois16I. Konate24D. Dumfries4D. Huijsen17M. Cucurella20B. Silva5J. Bellingham7Vinicius Junior8F. Valverde15A. Guler10K. Mbappe1A. Herrero4E. Galilea31Rafita3C. Puga15A. Recio10D. Larrubia11J. Munoz22D. Lorenzo23I. Merino8C. Dotor9Chupe
Malaga crest
Malaga
MAL
4-2-3-1
Real Madrid

Time titular

Malaga

Técnico

  • J. Mourinho
  • J. Funes

O Real Madrid enfrenta uma série de ausências na defesa. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio e Thiago Pitarch seguem fora por lesão, assim como Rodrygo, Endrick e Aurélien Tchouaméni. O provável time de José Mourinho tem Thibaut Courtois no gol, com Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Dean Huijsen e Marc Cucurella na linha defensiva. O meio-campo deve contar com Bernardo Silva, Jude Bellingham e Federico Valverde, enquanto Arda Güler, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé formam o ataque.

No Málaga, Juan Funes não pode contar com Moussa Diarra, Fernando Calero, Diego Murillo e Aaron Ochoa. O provável XI visitante tem Alfonso Herrero na meta, Einar Galilea, Rafita, Carlos Puga e Ángel Recio na defesa, David Larrubia, Joaquín Muñoz, Dani Lorenzo e Izán Merino no meio, com Carlos Dotor e Chupe no ataque. Atualizações serão acrescentadas conforme o horário do jogo se aproximar.

Retrospecto recente

RMA

RMA - Sequência

FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MAL

MAL - Sequência

ALA
V4-2
CAC
D2-1
FUL
E2-2
ATM
D2-0
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Real Madrid chega invicto nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias e nenhuma derrota. A sequência inclui o triunfo por 4 a 1 sobre o Real Sociedad e a vitória por 1 a 2 no campo do Espanyol, ambos pela La Liga. Nas três partidas anteriores, todas amistosas, o clube também saiu vencedor, incluindo um 3 a 0 sobre o Schalke. No total, o time marcou 11 gols e sofreu seis nesse período.

O Málaga soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruña na La Liga. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na estreia do campeonato. Nos amistosos, o clube empatou com o Fulham por 2 a 2 e venceu o Al-Arabi por 4 a 2, mas também perdeu para o AD Ceuta FC por 2 a 1. O Málaga marcou dez gols e sofreu nove nas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Real MadridEmpateMalaga
4
1
0
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Malaga badge
Malaga
MAL
2
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
10Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 15 de abril de 2018, pela La Liga, com vitória do Real Madrid por 2 a 1 jogando no campo do Málaga. Nos últimos cinco duelos registrados entre os clubes, todos disputados na La Liga, o Real Madrid venceu quatro vezes e o Málaga não saiu vitorioso em nenhum. O único resultado diferente foi um empate por 1 a 1 em fevereiro de 2016, no campo do Málaga.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
321073+47
V
E
V
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
E
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
5
SevillaSevillaSEV
320165+16
D
V
V
6
BétisBétisBET
320145-16
D
V
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
E
8
LevanteLevanteLEV
31115504
V
E
D
9
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
E
10
EspanyolEspanyolESP
310254+13
D
D
V
11
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
V
D
D
13
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
14
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
E
E
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
16
Celta de VigoCelta de VigoCEL
201112-11
D
E
17
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
18
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
E
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da La Liga, o Real Madrid ocupa a terceira posição, enquanto o Málaga aparece no 16º lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google