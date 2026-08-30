La Liga - Rodada 3 30 de ago. de 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

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Notícias e prováveis escalações

O Real Madrid enfrenta uma série de ausências na defesa. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio e Thiago Pitarch seguem fora por lesão, assim como Rodrygo, Endrick e Aurélien Tchouaméni. O provável time de José Mourinho tem Thibaut Courtois no gol, com Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Dean Huijsen e Marc Cucurella na linha defensiva. O meio-campo deve contar com Bernardo Silva, Jude Bellingham e Federico Valverde, enquanto Arda Güler, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé formam o ataque.

No Málaga, Juan Funes não pode contar com Moussa Diarra, Fernando Calero, Diego Murillo e Aaron Ochoa. O provável XI visitante tem Alfonso Herrero na meta, Einar Galilea, Rafita, Carlos Puga e Ángel Recio na defesa, David Larrubia, Joaquín Muñoz, Dani Lorenzo e Izán Merino no meio, com Carlos Dotor e Chupe no ataque. Atualizações serão acrescentadas conforme o horário do jogo se aproximar.

Retrospecto recente

O Real Madrid chega invicto nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias e nenhuma derrota. A sequência inclui o triunfo por 4 a 1 sobre o Real Sociedad e a vitória por 1 a 2 no campo do Espanyol, ambos pela La Liga. Nas três partidas anteriores, todas amistosas, o clube também saiu vencedor, incluindo um 3 a 0 sobre o Schalke. No total, o time marcou 11 gols e sofreu seis nesse período.

O Málaga soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruña na La Liga. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na estreia do campeonato. Nos amistosos, o clube empatou com o Fulham por 2 a 2 e venceu o Al-Arabi por 4 a 2, mas também perdeu para o AD Ceuta FC por 2 a 1. O Málaga marcou dez gols e sofreu nove nas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 15 de abril de 2018, pela La Liga, com vitória do Real Madrid por 2 a 1 jogando no campo do Málaga. Nos últimos cinco duelos registrados entre os clubes, todos disputados na La Liga, o Real Madrid venceu quatro vezes e o Málaga não saiu vitorioso em nenhum. O único resultado diferente foi um empate por 1 a 1 em fevereiro de 2016, no campo do Málaga.

Classificação

Na tabela da La Liga, o Real Madrid ocupa a terceira posição, enquanto o Málaga aparece no 16º lugar.

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