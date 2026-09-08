Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Liga dos Campeões
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoInter de Milão
Assista aqui! SBTAssista aqui! Max
GOAL-e

Com o apoio de

Real Madrid x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Real Madrid e Inter de Milão, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Liga dos Campeões - Rodada 1
Estadio Bernabeu

Como assistir Real Madrid x Inter de Milão online - Canais de TV e transmissões ao vivo

SBT

SBT

Assista aqui

Max

Max

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Real Madrid x Inter de Milão

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formação
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateVinicius JuniorVinicius JuniorJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeB. DiazB. DiazY. DiomandeY. DiomandeK. MbappeK. MbappeJ. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. CalhanogluH. CalhanogluC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaF. EspositoF. EspositoL. MartinezL. Martinez
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Time titular

Inter de Milão

Técnico

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

No Real Madrid, José Mourinho terá um time bastante modificado em relação ao ideal. Tchouameni, Asencio, Militão, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo e Mendy estão lesionados, enquanto Arda Güler, Camavinga e Bernardo Silva estão suspensos. A escalação provável indica Courtois no gol, com Konaté, Huijsen e Rüdiger na defesa, Dumfries e Cucurella nas laterais, Bellingham, Valverde e Brahim Díaz no meio, e a dupla Vinicius Júnior e Mbappé no ataque.

Na Inter de Milão, Cristian Chivu conta com praticamente todo o elenco disponível. O único desfalque confirmado é Djed Spence, por lesão, e não há suspensões listadas. A provável escalação tem Josep Martínez no gol, Bastoni, Akanji e Bisseck na defesa, Carlos Augusto e Andy Diouf nas laterais, Çalhanoğlu, Zielinski e Barella no meio, e a dupla Pio Esposito e Lautaro Martínez no ataque.

Retrospecto recente

RMA

RMA - Sequência

S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
Gol marcado (sofrido)
13/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
INT

INT - Sequência

JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Real Madrid chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, tendo marcado dez gols e sofrido dois. A equipe goleou Málaga por 4 a 0 e Real Sociedad por 4 a 1 na La Liga, mas tropeçou na rodada mais recente ao perder por 1 a 0 para o Betis.

A Inter de Milão, por sua vez, vive uma fase impecável: cinco vitórias em cinco jogos, com dez gols marcados e apenas três sofridos. O resultado mais recente foi a virada histórica por 3 a 2 sobre o Napoli, com gol nos acréscimos. Antes disso, a equipe havia vencido Cagliari por 1 a 0 e A.C. Monza por 4 a 1.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Real MadridEmpateInter de Milão
5
0
0
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
Amistosos de clubes
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
11Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O histórico recente entre os dois clubes na Champions League é favorável ao Real Madrid. O confronto mais recente ocorreu em dezembro de 2021, quando os espanhóis venceram por 2 a 0 no Bernabéu. Nos últimos quatro jogos pela competição europeia, o Real Madrid venceu três vezes e a Inter uma, com o placar agregado de 8 a 2 a favor dos merengues.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Tanto Real Madrid quanto Inter de Milão ocupam a primeira posição em seus respectivos grupos na fase atual da Champions League.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google