Liga dos Campeões - Rodada 1 8 de set. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Notícias e prováveis escalações

No Real Madrid, José Mourinho terá um time bastante modificado em relação ao ideal. Tchouameni, Asencio, Militão, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo e Mendy estão lesionados, enquanto Arda Güler, Camavinga e Bernardo Silva estão suspensos. A escalação provável indica Courtois no gol, com Konaté, Huijsen e Rüdiger na defesa, Dumfries e Cucurella nas laterais, Bellingham, Valverde e Brahim Díaz no meio, e a dupla Vinicius Júnior e Mbappé no ataque.

Na Inter de Milão, Cristian Chivu conta com praticamente todo o elenco disponível. O único desfalque confirmado é Djed Spence, por lesão, e não há suspensões listadas. A provável escalação tem Josep Martínez no gol, Bastoni, Akanji e Bisseck na defesa, Carlos Augusto e Andy Diouf nas laterais, Çalhanoğlu, Zielinski e Barella no meio, e a dupla Pio Esposito e Lautaro Martínez no ataque.

Retrospecto recente

O Real Madrid chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, tendo marcado dez gols e sofrido dois. A equipe goleou Málaga por 4 a 0 e Real Sociedad por 4 a 1 na La Liga, mas tropeçou na rodada mais recente ao perder por 1 a 0 para o Betis.

A Inter de Milão, por sua vez, vive uma fase impecável: cinco vitórias em cinco jogos, com dez gols marcados e apenas três sofridos. O resultado mais recente foi a virada histórica por 3 a 2 sobre o Napoli, com gol nos acréscimos. Antes disso, a equipe havia vencido Cagliari por 1 a 0 e A.C. Monza por 4 a 1.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes na Champions League é favorável ao Real Madrid. O confronto mais recente ocorreu em dezembro de 2021, quando os espanhóis venceram por 2 a 0 no Bernabéu. Nos últimos quatro jogos pela competição europeia, o Real Madrid venceu três vezes e a Inter uma, com o placar agregado de 8 a 2 a favor dos merengues.

Classificação

Tanto Real Madrid quanto Inter de Milão ocupam a primeira posição em seus respectivos grupos na fase atual da Champions League.

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