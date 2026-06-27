



Copa do Mundo - K Atlanta Stadium





Como assistir RD Congo x Uzbequistão online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, RD Congo x Uzbequistão pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão ao vivo pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira as opções de canal de TV e streaming disponíveis abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Sébastien Desabre ainda não confirmou o time titular do RD Congo, e não há lesionados ou suspensos listados no plantel dos Leopardos. As informações serão atualizadas conforme o técnico divulgar a escalação.

Fabio Cannavaro também não anunciou o XI provável do Uzbequistão. Assim como o rival, o time não registra desfalques por contusão ou suspensão no momento. Mais detalhes serão adicionados à medida que o jogo se aproximar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O RD Congo soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para a Colômbia pela Copa do Mundo, em 24 de junho. Antes disso, os congoleses empataram por 1 a 1 com Portugal na estreia do torneio, em 17 de junho. Na preparação para a Copa, perderam por 2 a 1 para o Chile e ficaram no 0 a 0 com a Dinamarca em amistosos. A sequência inclui ainda uma vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica nas Eliminatórias. No total dos cinco jogos, o Congo marcou três gols e sofreu três.

O Uzbequistão atravessa um momento difícil: quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A mais pesada foi o 5 a 0 para Portugal, em 23 de junho, seguida pela derrota por 3 a 1 para a Colômbia em sua estreia no Mundial. Nos amistosos pré-torneio, os Lobos Brancos perderam por 1 a 2 para os Países Baixos e por 0 a 2 para o Canadá. O único resultado positivo da sequência foi um empate sem gols com a Venezuela, contabilizado como vitória nos critérios do torneio. O time balançou as redes sete vezes e sofreu sete gols nesse período.





Últimos confrontos diretos

RD Congo e Uzbequistão nunca se enfrentaram antes em qualquer competição registrada. O duelo no Atlanta Stadium, em 27 de junho de 2026, será o primeiro encontro oficial entre as duas seleções.





Classificação

No Grupo K da Copa do Mundo 2026, o RD Congo ocupa a terceira posição, enquanto o Uzbequistão está em quarto e último lugar na tabela.









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