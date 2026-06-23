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Como assistir Portugal x Uzbequistão online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Portugal e Uzbequistão terá transmissão ao vivo pela Caze TV. Veja abaixo as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar o jogo.





Notícias e prováveis escalações





Roberto Martinez deve escalar Portugal com Diogo Costa no gol; Renato Veiga, Tomás Araújo, João Cancelo e Nuno Mendes na defesa; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes no meio-campo; e Pedro Neto, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo no ataque. Não há lesionados ou suspensos registrados no elenco português para esta partida.

Fabio Cannavaro tem à disposição a provável formação com Utkir Yusupov na meta; Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov e Rustamjon Ashurmatov na defesa; Oston Urunov, Sherzod Nasrullaev, Behruzjon Karimov e Otabek Shukurov no meio; e Abbosbek Fayzullayev, Akmal Mozgovoy e Eldor Shomurodov no ataque. O clube também não registra ausências por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas conforme necessário até o apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Portugal chega à partida com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A seleção lusitana empatou em 1 a 1 com a RD Congo na estreia da Copa do Mundo e, antes disso, venceu Nigéria por 2 a 1 e Chile por 2 a 1 em amistosos. No total, Portugal marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Uzbequistão, por sua vez, registra duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe de Cannavaro perdeu para a Colômbia por 3 a 1 na abertura do Mundial e também foi superada por Países Baixos (1 a 2) e Canadá (0 a 2) em amistosos. As duas vitórias vieram contra Venezuela e Gabão, este último por 3 a 1. Os Lobos Brancos marcaram seis gols e sofreram sete nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

POR Um UZB 1 0 Empate 0 Portugal 5 - 2 Uzbequistão 5 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Os dois países se enfrentaram apenas uma vez nas últimas cinco ocasiões registradas. Em setembro de 2012, Portugal venceu o Uzbequistão por 5 a 2 em amistoso. Esta será, portanto, apenas o segundo confronto direto entre as seleções.





Classificação

No Grupo K da Copa do Mundo 2026, Portugal ocupa a terceira posição, enquanto o Uzbequistão aparece em quarto lugar na tabela.









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