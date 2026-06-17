Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoPortugal
Houston Stadium
team-logoRD Congo
Assista aqui! Caze TV
GOAL-e

Portugal x RD Congo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Portugal e RD Congo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


crest
Copa do Mundo - K
Houston Stadium


Como assistir Portugal x RD Congo online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Caze TV

Caze TV

Assista aqui


No Brasil, a partida entre Portugal e RD Congo pela Copa do Mundo 2026 será transmitida ao vivo pela Caze TV. Confira as opções de transmissão ao vivo listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Portugal x RD Congo

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Formação
RD Congo crest
RD Congo
COD
5-3-2
1D. Costa3R. Dias25N. Mendes20J. Cancelo14G. Inacio23Vitinha8B. Fernandes18P. Neto10B. Silva15J. Neves7C. Ronaldo1L. Mpasi-Nzau2A. Wan-Bissaka22C. Mbemba4A. Tuanzebe3S. Kapuadi26A. Masuaku14N. Sadiki8S. Moutoussamy6N. Mukau17C. Bakambu20Y. Wissa
RD Congo crest
RD Congo
COD
4-2-3-1
Portugal

Time titular

RD Congo

Técnico

  • R. Martinez
  • S. Desabre

Portugal será comandado por Roberto Martinez, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos para a estreia. Atualizações serão incluídas conforme se aproxima o dia do jogo.

No lado da RD Congo, o técnico Sébastien Desabre também não confirmou o time titular. Não há registros oficiais de desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Mais detalhes serão adicionados próximo ao horário de início da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

POR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

COD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Portugal chega ao Mundial com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A Seleção das Quinas venceu Nigéria por 2 a 1 e Chile por 2 a 1 nos amistosos mais recentes, em junho, e também superou os Estados Unidos por 2 a 0 em março. O único ponto perdido nesse período foi o empate sem gols com o México. No total, Portugal marcou 13 gols e sofreu apenas 3 nessas cinco partidas, com destaque para a goleada de 9 a 1 sobre a Armênia nas Eliminatórias Europeias.

A RD Congo apresenta um retrospecto mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Os Leopardos perderam para o Chile por 2 a 1 em seu amistoso mais recente, em junho, e também foram eliminados da Copa Africana de Nações após derrota por 1 a 0 para a Argélia em janeiro. As vitórias vieram contra Jamaica, por 1 a 0, e Bermudas, por 2 a 0, ambas válidas pelas Eliminatórias. O empate sem gols com a Dinamarca em junho mostrou capacidade defensiva, mas o time ainda busca consistência ofensiva.


Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não registram confrontos anteriores entre Portugal e RD Congo. Esta será, portanto, uma estreia histórica entre as duas seleções em partidas oficiais.


Classificação

No Grupo K da Copa do Mundo 2026, a RD Congo ocupa a segunda posição na tabela, enquanto Portugal aparece na terceira colocação.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN