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Como assistir Portugal x RD Congo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Portugal e RD Congo pela Copa do Mundo 2026 será transmitida ao vivo pela Caze TV. Confira as opções de transmissão ao vivo listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Portugal será comandado por Roberto Martinez, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos para a estreia. Atualizações serão incluídas conforme se aproxima o dia do jogo.

No lado da RD Congo, o técnico Sébastien Desabre também não confirmou o time titular. Não há registros oficiais de desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Mais detalhes serão adicionados próximo ao horário de início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Portugal chega ao Mundial com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A Seleção das Quinas venceu Nigéria por 2 a 1 e Chile por 2 a 1 nos amistosos mais recentes, em junho, e também superou os Estados Unidos por 2 a 0 em março. O único ponto perdido nesse período foi o empate sem gols com o México. No total, Portugal marcou 13 gols e sofreu apenas 3 nessas cinco partidas, com destaque para a goleada de 9 a 1 sobre a Armênia nas Eliminatórias Europeias.

A RD Congo apresenta um retrospecto mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Os Leopardos perderam para o Chile por 2 a 1 em seu amistoso mais recente, em junho, e também foram eliminados da Copa Africana de Nações após derrota por 1 a 0 para a Argélia em janeiro. As vitórias vieram contra Jamaica, por 1 a 0, e Bermudas, por 2 a 0, ambas válidas pelas Eliminatórias. O empate sem gols com a Dinamarca em junho mostrou capacidade defensiva, mas o time ainda busca consistência ofensiva.





Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não registram confrontos anteriores entre Portugal e RD Congo. Esta será, portanto, uma estreia histórica entre as duas seleções em partidas oficiais.





Classificação

No Grupo K da Copa do Mundo 2026, a RD Congo ocupa a segunda posição na tabela, enquanto Portugal aparece na terceira colocação.









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