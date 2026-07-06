



Copa do Mundo - Fase Final Dallas Stadium





Como assistir Portugal x Espanha online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Portugal e Espanha será transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira abaixo as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





Roberto Martinez deve escalar Portugal com Diogo Costa no gol; Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes e João Cancelo na defesa; Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha, João Neves e Rafael Leão no meio-campo e ataque; e Cristiano Ronaldo como centroavante. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco português.

Luis de la Fuente deve utilizar Unai Simon; Pedro Porro, Marc Cucurella, Aymeric Laporte e Pau Cubarsí na defesa; Lamine Yamal, Pedri, Alejandro Baena, Dani Olmo e Rodri no meio; e Mikel Oyarzabal como referência ofensiva. Assim como Portugal, a Espanha não tem desfalques confirmados para esta partida, e mais informações sobre o estado físico do elenco serão divulgadas próximo ao apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Portugal chega às oitavas com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, somando seis gols marcados e três sofridos. A vitória mais recente foi sobre a Croácia por 2-1, pela Copa do Mundo, enquanto a goleada sobre o Uzbequistão (5-0) foi o resultado mais expressivo do período. Os portugueses empataram sem gols com a Colômbia e ficaram no 1-1 com a RD Congo, o que revela uma equipe que ainda busca consistência ofensiva.

A Espanha, por sua vez, venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou apenas um, contra Cabo Verde (0-0). A La Roja não sofreu nenhum gol em quatro dessas cinco partidas, com triunfos sobre a Áustria (3-0) e a Arábia Saudita (4-0) reforçando a solidez defensiva. No total, a seleção espanhola marcou oito gols e não foi vazada em nenhum dos duelos da Copa do Mundo neste recorte.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções terminou em empate por 2-2, pela Liga das Nações A, em 8 de junho de 2025. Antes disso, a Espanha venceu por 1-0 em Lisboa, em setembro de 2022, e os times ficaram no 1-1 em Sevilha, em junho do mesmo ano. Nos últimos cinco encontros, cada seleção saiu com uma vitória, com três empates completando o retrospecto — um histórico recente que reflete o equilíbrio entre as duas equipes.





Classificação

A Espanha terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H, enquanto Portugal avançou como segundo colocado do Grupo K.









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