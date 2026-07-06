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Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Portugal x Espanha
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Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Portugal e Espanha, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Portugal x Espanha online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Portugal e Espanha será transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira abaixo as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar a partida.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Portugal x Espanha

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Formação
Espanha crest
Espanha
ESP
4-2-3-1
1D. Costa3R. Dias25N. Mendes13R. Veiga20J. Cancelo8B. Fernandes18P. Neto23Vitinha15J. Neves17R. Leao7C. Ronaldo23U. Simon12P. Porro24M. Cucurella14A. Laporte22P. Cubarsi19L. Yamal20Pedri15A. Baena10D. Olmo16Rodri21M. Oyarzabal
Espanha crest
Espanha
ESP
4-2-3-1
Portugal

Time titular

Espanha

Técnico

  • R. Martinez
  • L. de la Fuente

Roberto Martinez deve escalar Portugal com Diogo Costa no gol; Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes e João Cancelo na defesa; Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha, João Neves e Rafael Leão no meio-campo e ataque; e Cristiano Ronaldo como centroavante. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco português.

Luis de la Fuente deve utilizar Unai Simon; Pedro Porro, Marc Cucurella, Aymeric Laporte e Pau Cubarsí na defesa; Lamine Yamal, Pedri, Alejandro Baena, Dani Olmo e Rodri no meio; e Mikel Oyarzabal como referência ofensiva. Assim como Portugal, a Espanha não tem desfalques confirmados para esta partida, e mais informações sobre o estado físico do elenco serão divulgadas próximo ao apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

POR

POR - Sequência

NGA
V2-1
COD
E1-1
UZB
V5-0
COL
E0-0
CRO
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ESP

ESP - Sequência

PER
V1-3
CPV
E0-0
KSA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Portugal chega às oitavas com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, somando seis gols marcados e três sofridos. A vitória mais recente foi sobre a Croácia por 2-1, pela Copa do Mundo, enquanto a goleada sobre o Uzbequistão (5-0) foi o resultado mais expressivo do período. Os portugueses empataram sem gols com a Colômbia e ficaram no 1-1 com a RD Congo, o que revela uma equipe que ainda busca consistência ofensiva.

A Espanha, por sua vez, venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou apenas um, contra Cabo Verde (0-0). A La Roja não sofreu nenhum gol em quatro dessas cinco partidas, com triunfos sobre a Áustria (3-0) e a Arábia Saudita (4-0) reforçando a solidez defensiva. No total, a seleção espanhola marcou oito gols e não foi vazada em nenhum dos duelos da Copa do Mundo neste recorte.


Últimos confrontos diretos

POR

Outros

ESP

1

3

Empates

1

1

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

O confronto mais recente entre as duas seleções terminou em empate por 2-2, pela Liga das Nações A, em 8 de junho de 2025. Antes disso, a Espanha venceu por 1-0 em Lisboa, em setembro de 2022, e os times ficaram no 1-1 em Sevilha, em junho do mesmo ano. Nos últimos cinco encontros, cada seleção saiu com uma vitória, com três empates completando o retrospecto — um histórico recente que reflete o equilíbrio entre as duas equipes.


Classificação

A Espanha terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H, enquanto Portugal avançou como segundo colocado do Grupo K.



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