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Como assistir Portugal x Croácia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Portugal x Croácia tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para assistir ao jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Roberto Martínez não tem desfalques confirmados para Portugal. O treinador espanhol deve escalar: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

Zlatko Dalić também não registra lesionados ou suspensos na delegação croata. O provável XI dos Vatreni conta com: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Petar Sucic, Modric, Kovacic; Vlasic, Budimir, Perisic. Qualquer atualização será incorporada conforme o horário de início se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Portugal chega ao mata-mata com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi o empate por 0 a 0 com a Colômbia em 27 de junho, que confirmou o segundo lugar no Grupo K. Antes disso, a Seleção goleou o Uzbequistão por 5 a 0 — o placar mais expressivo da equipe no torneio. No total dos cinco jogos, Portugal marcou 10 gols e sofreu quatro.

A Croácia venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre Gana em 27 de junho, com gol decisivo no fim. Os croatas também bateram o Panamá por 1 a 0 fora de casa. A derrota por 4 a 2 para a Inglaterra na abertura da Copa foi o resultado mais negativo da série, e os Vatreni somaram cinco gols marcados e cinco sofridos nos últimos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 1 a 1, em partida da Liga das Nações A disputada na Croácia em novembro de 2024. Antes disso, Portugal venceu por 2 a 1 em casa no jogo de volta da mesma edição, em setembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos, Portugal leva vantagem: três vitórias contra uma da Croácia, com um empate, e um saldo de gols amplamente favorável aos portugueses.





Classificação

Portugal terminou em segundo lugar no Grupo K, enquanto a Croácia avançou como vice-líder do Grupo L.









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