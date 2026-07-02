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Portugal x Croácia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Portugal x Croácia
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Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Portugal e Croácia, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Portugal x Croácia online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Portugal x Croácia tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para assistir ao jogo ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Portugal x Croácia

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Formação
Croácia crest
Croácia
CRO
4-2-3-1
1D. Costa25N. Mendes3R. Dias20J. Cancelo13R. Veiga18P. Neto23Vitinha8B. Fernandes15J. Neves11J. Felix7C. Ronaldo1D. Livakovic3M. Pongracic4J. Gvardiol6J. Sutalo2J. Stanisic10L. Modric14I. Perisic8M. Kovacic17P. Sucic13N. Vlasic11A. Budimir
Croácia crest
Croácia
CRO
4-2-3-1
Portugal

Time titular

Croácia

Técnico

  • R. Martinez
  • Z. Dalic

Roberto Martínez não tem desfalques confirmados para Portugal. O treinador espanhol deve escalar: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

Zlatko Dalić também não registra lesionados ou suspensos na delegação croata. O provável XI dos Vatreni conta com: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Petar Sucic, Modric, Kovacic; Vlasic, Budimir, Perisic. Qualquer atualização será incorporada conforme o horário de início se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

POR

POR - Sequência

CHL
V2-1
NGA
V2-1
COD
E1-1
UZB
V5-0
COL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CRO

CRO - Sequência

BÉL
D0-2
SVN
V2-1
ING
D4-2
PAN
V0-1
GAN
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Portugal chega ao mata-mata com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi o empate por 0 a 0 com a Colômbia em 27 de junho, que confirmou o segundo lugar no Grupo K. Antes disso, a Seleção goleou o Uzbequistão por 5 a 0 — o placar mais expressivo da equipe no torneio. No total dos cinco jogos, Portugal marcou 10 gols e sofreu quatro.

A Croácia venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu dois. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre Gana em 27 de junho, com gol decisivo no fim. Os croatas também bateram o Panamá por 1 a 0 fora de casa. A derrota por 4 a 2 para a Inglaterra na abertura da Copa foi o resultado mais negativo da série, e os Vatreni somaram cinco gols marcados e cinco sofridos nos últimos cinco jogos.


Últimos confrontos diretos

POR

Outros

CRO

3

Vitórias

1

Empate

1

11

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 1 a 1, em partida da Liga das Nações A disputada na Croácia em novembro de 2024. Antes disso, Portugal venceu por 2 a 1 em casa no jogo de volta da mesma edição, em setembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos, Portugal leva vantagem: três vitórias contra uma da Croácia, com um empate, e um saldo de gols amplamente favorável aos portugueses.


Classificação

Portugal terminou em segundo lugar no Grupo K, enquanto a Croácia avançou como vice-líder do Grupo L.



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