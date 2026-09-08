Liga dos Campeões - Rodada 1 8 de set. de 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

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Notícias e prováveis escalações

O Porto terá desfalques importantes. Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa e Vasco Sousa estão no departamento médico. O zagueiro Jan Bednarek cumpre suspensão e não estará disponível. A provável escalação de Farioli conta com Diogo Costa; Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa e Jakub Kiwior; Pablo Rosario e In-Beom Hwang; Gabriel Veiga, Pepe e William Gomes; Santiago Gimenez.

No Manchester City, Jeremy Doku segue fora por lesão. Sem suspensões, Enzo Maresca deve escalar: Donnarumma; Ruben Dias, Khusanov, Marc Guehi e Gvardiol; Elliot Anderson e Enzo Fernandez; Cherki, Ndiaye e Semenyo; Haaland. Atualizações serão incorporadas conforme mais informações forem divulgadas antes do jogo.

Retrospecto recente

O Porto chega em forma impecável na Liga Portuguesa, com cinco vitórias em cinco jogos. A equipe de Farioli marcou nove gols e sofreu apenas dois nesse período, com destaque para o triunfo fora de casa por 3 a 0 sobre o Académico de Viseu. A regularidade defensiva e a eficiência ofensiva colocam os dragões entre as equipes mais consistentes da Europa neste início de temporada.

O Manchester City acumula três vitórias na Premier League, com resultados expressivos como o 4 a 1 sobre o Crystal Palace e o 2 a 1 sobre o Bournemouth. A única derrota recente foi por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, em agosto. No total das últimas cinco partidas, o City marcou 11 gols e sofreu cinco.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes é favorável ao Manchester City. O confronto mais recente terminou em 0 a 0 no Dragão, pela Liga dos Campeões em dezembro de 2020. Na mesma edição do torneio, o City venceu por 3 a 1 jogando em casa. Nos quatro duelos registrados, o Manchester City somou duas vitórias, um empate e uma derrota, com vantagem no saldo de gols.

Classificação

Na Liga dos Campeões, Porto e Manchester City ocupam a primeira posição em suas respectivas classificações na fase atual da competição.

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