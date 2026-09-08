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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Porto x Manchester City

4-3-3
Porto crest
Porto
POR
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
D. CostaD. CostaN. PerezN. Perezteam-logoF. Mourateam-logoA. CostaJ. KiwiorJ. Kiwiorteam-logoP. RosarioI. HwangI. HwangG. VeigaG. Veigateam-logoPepeS. GimenezS. GimenezW. GomesW. GomesG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
Porto

Time titular

Manchester City

Técnico

  • F. Farioli
  • E. Maresca

O Porto terá desfalques importantes. Victor Froholdt, Oskar Pietuszewski, Zaidu Sanusi, Samuel Aghehowa e Vasco Sousa estão no departamento médico. O zagueiro Jan Bednarek cumpre suspensão e não estará disponível. A provável escalação de Farioli conta com Diogo Costa; Nehuen Perez, Francisco Moura, Alberto Costa e Jakub Kiwior; Pablo Rosario e In-Beom Hwang; Gabriel Veiga, Pepe e William Gomes; Santiago Gimenez.

No Manchester City, Jeremy Doku segue fora por lesão. Sem suspensões, Enzo Maresca deve escalar: Donnarumma; Ruben Dias, Khusanov, Marc Guehi e Gvardiol; Elliot Anderson e Enzo Fernandez; Cherki, Ndiaye e Semenyo; Haaland. Atualizações serão incorporadas conforme mais informações forem divulgadas antes do jogo.

Retrospecto recente

POR

POR - Sequência

ALV
V2-0
RA
V0-2
ARO
V2-0
VIS
V0-3
MOR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
MCI

MCI - Sequência

ATM
V3-1
ARS
D3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Porto chega em forma impecável na Liga Portuguesa, com cinco vitórias em cinco jogos. A equipe de Farioli marcou nove gols e sofreu apenas dois nesse período, com destaque para o triunfo fora de casa por 3 a 0 sobre o Académico de Viseu. A regularidade defensiva e a eficiência ofensiva colocam os dragões entre as equipes mais consistentes da Europa neste início de temporada.

O Manchester City acumula três vitórias na Premier League, com resultados expressivos como o 4 a 1 sobre o Crystal Palace e o 2 a 1 sobre o Bournemouth. A única derrota recente foi por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, em agosto. No total das últimas cinco partidas, o City marcou 11 gols e sofreu cinco.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

PortoEmpateManchester City
0
1
3
Liga dos Campeões
Porto badge
Porto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Porto badge
Porto
POR
1
FJ
Liga Europa
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Porto badge
Porto
POR
0
FJ
Liga Europa
Porto badge
Porto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
2Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/4
Ambas as equipes marcaram2/4

O histórico recente entre os dois clubes é favorável ao Manchester City. O confronto mais recente terminou em 0 a 0 no Dragão, pela Liga dos Campeões em dezembro de 2020. Na mesma edição do torneio, o City venceu por 3 a 1 jogando em casa. Nos quatro duelos registrados, o Manchester City somou duas vitórias, um empate e uma derrota, com vantagem no saldo de gols.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Na Liga dos Campeões, Porto e Manchester City ocupam a primeira posição em suas respectivas classificações na fase atual da competição.

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