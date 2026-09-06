Série B - Rodada 26 6 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Ponte Preta x São Bernardo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No lado da Ponte Preta, o técnico Marcio Zanardi não tem lesionados ou suspensos confirmados no boletim oficial até o momento, e o provável time titular ainda não foi divulgado. O São Bernardo, comandado por Vinicius Bergantin, também não registra baixas confirmadas por contusão ou suspensão. Escalações e atualizações serão adicionadas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

Retrospecto recente

A Ponte Preta atravessa uma fase crítica: quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos pela Série B. O time sofreu 11 gols e marcou apenas dois nesse período, com a derrota mais recente por 2 a 0 para o América-MG. O resultado mais alarmante foi a goleada sofrida diante do Vila Nova-GO por 6 a 0, no dia 19 de agosto. O São Bernardo também não vive fase inspirada, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco. O time venceu o Operário-PR por 3 a 1 fora de casa, mas perdeu para o Goiás por 2 a 1 na rodada mais recente. No total, o Tigre marcou seis gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela própria Série B, com vitória do São Bernardo por 3 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o São Bernardo venceu três vezes, a Ponte Preta ganhou uma e houve um empate, com o time do ABC paulista levando clara vantagem no confronto direto recente.

Classificação

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 20ª e última posição, enquanto o São Bernardo aparece em 14º lugar.

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