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Série B
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Ponte Preta x São Bernardo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Ponte Preta x São Bernardo
Ponte Preta
São Bernardo
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Ponte Preta e São Bernardo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 26

Como assistir Ponte Preta x São Bernardo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Ponte Preta x São Bernardo

Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
Formação
São Bernardo crest
São Bernardo
SAB
São Bernardo crest
São Bernardo
SAB

Técnico

  • M. Zanardi

No lado da Ponte Preta, o técnico Marcio Zanardi não tem lesionados ou suspensos confirmados no boletim oficial até o momento, e o provável time titular ainda não foi divulgado. O São Bernardo, comandado por Vinicius Bergantin, também não registra baixas confirmadas por contusão ou suspensão. Escalações e atualizações serão adicionadas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

Retrospecto recente

PON

PON - Sequência

CEA
D2-0
NAU
E1-1
VLN
D6-0
AVF
D0-2
AMM
D2-0
Gol marcado (sofrido)
1/13
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SAB

SAB - Sequência

OPF
V1-3
BSP
D0-1
FOR
E1-1
NAU
E1-1
GOI
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Ponte Preta atravessa uma fase crítica: quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos pela Série B. O time sofreu 11 gols e marcou apenas dois nesse período, com a derrota mais recente por 2 a 0 para o América-MG. O resultado mais alarmante foi a goleada sofrida diante do Vila Nova-GO por 6 a 0, no dia 19 de agosto. O São Bernardo também não vive fase inspirada, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco. O time venceu o Operário-PR por 3 a 1 fora de casa, mas perdeu para o Goiás por 2 a 1 na rodada mais recente. No total, o Tigre marcou seis gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Ponte PretaEmpateSão Bernardo
0
1
4
Série B
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
3
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
FJ
Paulista
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
FJ
Série C
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
2
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
FJ
Paulista
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
3
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
3
FJ
Paulista
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
2
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
FJ
3Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela própria Série B, com vitória do São Bernardo por 3 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o São Bernardo venceu três vezes, a Ponte Preta ganhou uma e houve um empate, com o time do ABC paulista levando clara vantagem no confronto direto recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2613852815+1347
E
E
V
V
E
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2613852819+947
V
D
D
E
V
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2613764423+2146
V
V
V
V
E
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2612862922+744
V
E
V
E
E
6
CRBCRBCRB
2612684036+442
V
V
D
V
E
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
26101063025+540
E
V
V
E
D
8
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
9
NáuticoNáuticoNAU
2610793128+337
V
V
E
V
E
10
Operário-PROperário-PROPF
2510783132-137
E
E
D
D
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2691073127+437
V
D
D
D
V
12
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
13
CuiabáCuiabáCUI
2681262321+236
D
V
E
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2687112929031
D
D
D
E
V
16
CearáCearáCEA
2687112733-631
V
D
V
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2685132834-629
D
D
V
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2557132936-722
E
D
E
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2635181945-2614
D
V
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2524191652-3610
D
D
D
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 20ª e última posição, enquanto o São Bernardo aparece em 14º lugar.

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