Série B - Rodada 22 14 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Ponte Preta x Náutico online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No lado da Ponte Preta, o técnico Marcio Zanardi não divulgou informações sobre lesionados ou suspensos, e a escalação provável ainda não foi confirmada. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo ao início da partida.

O Náutico de Helio dos Anjos também não apresentou boletim médico ou lista de desfalques até o momento. A escalação provável segue sem confirmação oficial e será atualizada quando disponível.

Retrospecto recente

A Ponte Preta atravessa uma sequência ruim. Nos últimos cinco jogos pela Série B, o time registrou quatro derrotas e apenas um empate, sem nenhuma vitória. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Ceará, em 7 de agosto. Antes disso, o time também perdeu para Operário-PR por 3 a 2 e para o Goiás por 1 a 2. No período, a equipe marcou cinco gols e sofreu oito.

O Náutico tem desempenho mais equilibrado. Em cinco jogos, os pernambucanos somaram uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, em 9 de agosto. A vitória do período veio contra o Londrina por 2 a 1, enquanto o time empatou sem gols com o Criciúma. Ao todo, o Náutico marcou seis gols e sofreu seis nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi em 4 de abril de 2026, pela Série B, quando o Náutico venceu por 1 a 0 jogando em casa. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, a Ponte Preta leva vantagem, com três vitórias contra uma do Náutico, além de um empate. Os pernambucanos ainda não venceram a Macaca fora de seus domínios nesse recorte.

Classificação

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 20ª posição, enquanto o Náutico aparece em 14º lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.