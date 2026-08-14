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Série B
team-logoPonte Preta
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Ponte Preta x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Ponte Preta x Náutico
Ponte Preta
Náutico
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Ponte Preta e Náutico, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 22

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Ponte Preta x Náutico

Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
Formação
Náutico crest
Náutico
NAU
Náutico crest
Náutico
NAU

Técnico

  • M. Zanardi

No lado da Ponte Preta, o técnico Marcio Zanardi não divulgou informações sobre lesionados ou suspensos, e a escalação provável ainda não foi confirmada. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo ao início da partida.

O Náutico de Helio dos Anjos também não apresentou boletim médico ou lista de desfalques até o momento. A escalação provável segue sem confirmação oficial e será atualizada quando disponível.

Retrospecto recente

PON

PON - Sequência

CRI
D1-2
GOI
D1-2
OPF
D3-2
ATH
E1-1
CEA
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NAU

NAU - Sequência

AVF
D2-0
CRB
D2-1
LON
V2-1
CRI
E0-0
ATG
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Ponte Preta atravessa uma sequência ruim. Nos últimos cinco jogos pela Série B, o time registrou quatro derrotas e apenas um empate, sem nenhuma vitória. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Ceará, em 7 de agosto. Antes disso, o time também perdeu para Operário-PR por 3 a 2 e para o Goiás por 1 a 2. No período, a equipe marcou cinco gols e sofreu oito.

O Náutico tem desempenho mais equilibrado. Em cinco jogos, os pernambucanos somaram uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, em 9 de agosto. A vitória do período veio contra o Londrina por 2 a 1, enquanto o time empatou sem gols com o Criciúma. Ao todo, o Náutico marcou seis gols e sofreu seis nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Ponte PretaEmpateNáutico
3
1
1
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
1
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
FJ
Série C
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
Náutico badge
Náutico
NAU
1
FJ
Série C
Náutico badge
Náutico
NAU
0
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
Série C
Náutico badge
Náutico
NAU
0
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
0
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
4Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes foi em 4 de abril de 2026, pela Série B, quando o Náutico venceu por 1 a 0 jogando em casa. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, a Ponte Preta leva vantagem, com três vitórias contra uma do Náutico, além de um empate. Os pernambucanos ainda não venceram a Macaca fora de seus domínios nesse recorte.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2111552312+1138
V
V
D
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2110562420+435
E
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
7
CRBCRBCRB
219573232032
V
V
V
V
E
8
GoiásGoiásGOI
219572226-432
V
D
E
V
E
9
Atlético-GOAtlético-GOATG
218852421+332
E
V
V
E
V
10
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
217592525026
E
E
V
D
D
15
CuiabáCuiabáCUI
2151151616026
E
E
D
D
E
16
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
17
LondrinaLondrinaLON
2155112732-520
D
D
D
E
E
18
AvaíAvaíAVF
2155112128-720
D
D
V
E
V
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 20ª posição, enquanto o Náutico aparece em 14º lugar.

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