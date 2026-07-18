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Série B
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Ponte Preta x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Ponte Preta x Goiás
Ponte Preta
Goiás
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Ponte Preta e Goiás, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


Como assistir Ponte Preta x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

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Assista aqui

O jogo entre Ponte Preta e Goiás pela Série B será transmitido ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar a partida.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Ponte Preta x Goiás

Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
Formação
Goiás crest
Goiás
GOI
Goiás crest
Goiás
GOI

Técnico

  • M. Zanardi

No lado da Ponte Preta, o técnico Marcio Zanardi não tem informações divulgadas sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. A provável escalação também não foi confirmada, e mais detalhes devem ser divulgados conforme a partida se aproxima.

No Goiás, o treinador Mozart também não tem baixas confirmadas publicamente. Assim como o adversário, o clube goiano ainda não anunciou a escalação provável. Atualizações serão adicionadas à medida que novas informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

PON

PON - Sequência

JUV
D3-0
NOV
D0-2
ATG
D2-0
FOR
D2-0
CRI
D1-2
Gol marcado (sofrido)
1/11
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
GOI

GOI - Sequência

ATH
E1-1
OPF
D0-3
NAU
V0-1
CEA
V2-0
CRB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Ponte Preta atravessa uma fase crítica na Série B, com cinco derrotas consecutivas nos últimos cinco jogos — um retrospecto de zero vitórias, zero empates e cinco derrotas. A equipe perdeu para o Criciúma por 1 a 2 no duelo mais recente e não balançou as redes em três das cinco partidas. No total, a Macaca marcou apenas quatro gols e sofreu dez nesse período, o que evidencia fragilidade tanto no ataque quanto na defesa.

O Goiás chega em situação bem diferente, com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O Esmeraldino empatou com o CRB por 2 a 2 no jogo mais recente e antes havia vencido o Ceará por 2 a 0. A única derrota nesse recorte foi para o Operário-PR por 3 a 0. No total, o clube goiano marcou seis gols e sofreu sete, mantendo um desempenho mais equilibrado do que o rival.

Últimos confrontos diretos

PON

Outros

GOI

1

3

Empates

1

7

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, em agosto de 2024, quando a Ponte Preta recebeu o Goiás na Série B. Antes disso, em abril do mesmo ano, o Goiás aplicou uma goleada de 3 a 0 jogando em casa. Nos cinco jogos registrados entre os clubes nesta competição, o Goiás leva vantagem com uma vitória a mais, além de dois empates compartilhados.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
179622012+833
V
V
V
V
E
2
JuventudeJuventudeJUV
18954198+1132
V
V
E
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
179442519+631
D
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
179442218+431
V
V
V
V
D
5
FortalezaFortalezaFOR
189452117+431
V
D
V
V
E
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
188642817+1130
D
D
V
V
V
7
São BernardoSão BernardoSAB
187652417+727
E
E
D
D
D
8
SportSportSPO
176832115+626
E
D
D
E
E
9
GoiásGoiásGOI
177461823-525
E
V
V
D
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
176651919024
V
D
V
E
E
11
CuiabáCuiabáCUI
185941413+124
D
E
V
E
D
12
CRBCRBCRB
186572832-423
V
E
D
V
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
175841616023
E
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
186392223-121
D
D
E
D
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
185672018+221
E
E
V
D
V
16
LondrinaLondrinaLON
185582525020
E
E
V
E
V
17
CearáCearáCEA
184771621-519
E
E
D
D
D
18
AvaíAvaíAVF
184591925-617
E
V
D
D
V
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1722131133-228
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1815121229-178
E
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Goiás aparece na 9ª posição.

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