



Como assistir Ponte Preta x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo

O jogo entre Ponte Preta e Goiás pela Série B será transmitido ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar a partida.

Notícias e prováveis escalações

No lado da Ponte Preta, o técnico Marcio Zanardi não tem informações divulgadas sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. A provável escalação também não foi confirmada, e mais detalhes devem ser divulgados conforme a partida se aproxima.

No Goiás, o treinador Mozart também não tem baixas confirmadas publicamente. Assim como o adversário, o clube goiano ainda não anunciou a escalação provável. Atualizações serão adicionadas à medida que novas informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

A Ponte Preta atravessa uma fase crítica na Série B, com cinco derrotas consecutivas nos últimos cinco jogos — um retrospecto de zero vitórias, zero empates e cinco derrotas. A equipe perdeu para o Criciúma por 1 a 2 no duelo mais recente e não balançou as redes em três das cinco partidas. No total, a Macaca marcou apenas quatro gols e sofreu dez nesse período, o que evidencia fragilidade tanto no ataque quanto na defesa.

O Goiás chega em situação bem diferente, com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O Esmeraldino empatou com o CRB por 2 a 2 no jogo mais recente e antes havia vencido o Ceará por 2 a 0. A única derrota nesse recorte foi para o Operário-PR por 3 a 0. No total, o clube goiano marcou seis gols e sofreu sete, mantendo um desempenho mais equilibrado do que o rival.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, em agosto de 2024, quando a Ponte Preta recebeu o Goiás na Série B. Antes disso, em abril do mesmo ano, o Goiás aplicou uma goleada de 3 a 0 jogando em casa. Nos cinco jogos registrados entre os clubes nesta competição, o Goiás leva vantagem com uma vitória a mais, além de dois empates compartilhados.

Classificação

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Goiás aparece na 9ª posição.

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