Série B - Rodada 20 28 de jul. de 2026 - 18:30

Como assistir Ponte Preta x Athletic Club-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

O jogo entre Ponte Preta e Athletic Club-MG terá transmissão ao vivo. Veja abaixo o canal e a opção de streaming disponível para acompanhar a partida.

Notícias e prováveis escalações

A Ponte Preta é treinada por Marcio Zanardi, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. O Athletic Club-MG tem Alex no comando, e o clube também não informou baixas ou a formação esperada para o confronto. Mais informações sobre as equipes devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

Retrospecto recente

A Ponte Preta atravessa a pior fase do time na Série B. A Macaca perdeu os cinco últimos jogos, com derrota mais recente por 3 a 2 para o Operário-PR. Nos cinco jogos, a equipe marcou apenas seis gols e sofreu dez, sem conseguir sequer um empate no período. As derrotas para Goiás (2 a 1), Criciúma (2 a 1), Fortaleza (2 a 0) e Atlético-GO (2 a 0) completam a sequência negativa.

O Athletic Club-MG tem desempenho oposto nas últimas rodadas. O time mineiro somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com triunfo mais recente por 2 a 1 sobre o São Bernardo. A equipe marcou três gols e sofreu dois no período, com dois jogos sem sofrer gols, diante de Atlético-GO e Ceará. A única derrota foi por 1 a 0 contra o Operário-PR.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as equipes tem apenas um registro disponível: o Athletic Club-MG venceu a Ponte Preta por 2 a 1 em março de 2026, quando atuou como mandante na Série B. Não há outros confrontos anteriores listados no período analisado.

Classificação

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 20ª posição, enquanto o Athletic Club-MG aparece em 12º lugar.

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