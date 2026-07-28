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Série B
team-logoPonte Preta
team-logoAthletic Club-MG
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Ponte Preta x Athletic Club-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Ponte Preta x Athletic Club-MG
Ponte Preta
Athletic Club-MG
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Ponte Preta e Athletic Club-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Série B - Rodada 20

Como assistir Ponte Preta x Athletic Club-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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O jogo entre Ponte Preta e Athletic Club-MG terá transmissão ao vivo. Veja abaixo o canal e a opção de streaming disponível para acompanhar a partida.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Ponte Preta x Athletic Club-MG

Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
Formação
Athletic Club-MG crest
Athletic Club-MG
ATH
Athletic Club-MG crest
Athletic Club-MG
ATH

Técnico

  • M. Zanardi

A Ponte Preta é treinada por Marcio Zanardi, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. O Athletic Club-MG tem Alex no comando, e o clube também não informou baixas ou a formação esperada para o confronto. Mais informações sobre as equipes devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

Retrospecto recente

PON

PON - Sequência

ATG
D2-0
FOR
D2-0
CRI
D1-2
GOI
D1-2
OPF
D3-2
Gol marcado (sofrido)
4/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ATH

ATH - Sequência

AVF
V1-0
OPF
D0-1
CEA
E0-0
ATG
E0-0
SAB
V2-1
Gol marcado (sofrido)
3/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

A Ponte Preta atravessa a pior fase do time na Série B. A Macaca perdeu os cinco últimos jogos, com derrota mais recente por 3 a 2 para o Operário-PR. Nos cinco jogos, a equipe marcou apenas seis gols e sofreu dez, sem conseguir sequer um empate no período. As derrotas para Goiás (2 a 1), Criciúma (2 a 1), Fortaleza (2 a 0) e Atlético-GO (2 a 0) completam a sequência negativa.

O Athletic Club-MG tem desempenho oposto nas últimas rodadas. O time mineiro somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com triunfo mais recente por 2 a 1 sobre o São Bernardo. A equipe marcou três gols e sofreu dois no período, com dois jogos sem sofrer gols, diante de Atlético-GO e Ceará. A única derrota foi por 1 a 0 contra o Operário-PR.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Ponte PretaEmpateAthletic Club-MG
0
0
1
Série B
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
2
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O histórico recente entre as equipes tem apenas um registro disponível: o Athletic Club-MG venceu a Ponte Preta por 2 a 1 em março de 2026, quando atuou como mandante na Série B. Não há outros confrontos anteriores listados no período analisado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2011722312+1140
E
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
2010552825+335
D
V
E
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2010462724+334
D
V
D
D
V
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
5
JuventudeJuventudeJUV
199552112+932
D
V
V
E
V
6
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
8
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
9
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
10
SportSportSPO
2061132519+629
E
E
E
E
D
11
São BernardoSão BernardoSAB
207672823+527
D
D
E
E
D
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
196941817+127
V
E
E
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
14
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
196672420+424
V
E
E
V
D
16
CearáCearáCEA
205782025-522
V
D
E
E
D
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2025131431-1711
V
D
E
E
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 20ª posição, enquanto o Athletic Club-MG aparece em 12º lugar.

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